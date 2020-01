Kuka sanoi, että ruokailun pitäisi olla vakavaa? Maailman parhaaksi valitussa espanjalaisravintolassa ruualla saa leikkiä

Illallinen Rocan maailmankuulujen veljesten paikassa Gironassa on elämys kaikille aisteille. El Celler de can Roca on valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi ravintolaksi. Varauksia otetaan vastaan 11 kuukauden päähän.