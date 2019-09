Tunnetko jo automatkan päässä olevan Kuurinkynkään? Valkeat dyynit ja laguuni innoittivat niin Sartrea kuin Manniakin

Juho Paavola

HIekkaa. Yksi Kuurinkynkään upeimmista maisemista on myös Kuolleena dyyninä tunnettu Naglisin dyyni. Se on aikoinaan ahmaissut hitaasti alleen neljä kylää ja kaksi hautausmaata. Luonnonpuistossa sijaitsevalla dyynillä on kuljettava merkityillä poluilla ekosysteemin suojelemiseksi.