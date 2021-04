Luonto Plus: Rauman Lapissa Heli Laaksosen pihapiirissä

Luonto Plus -ohjelman harjoittelija Heli Laaksonen kutsui muun tiimin kylään omaan pihapiiriinsä Rauman Lappiin tekemään luontohavaintoja ja vastaamaan erikoiskysymyksiin.

1870-luvulla rakennettu maalaistalo sijaitsee suurten peltoaukeiden keskellä, muuttolintujen rakastaman levähdyspaikan liepeillä Helvetsuolla. Sadetihkuisena kevätpäivänä eivät linnut tosin suuremmin innostu näyttäytymään, mutta muutamia hanhiparvia sentään lentää yli ja kurjet huutelevat peltoaukean takana. Tervapääskyjen pöntöt odottavat jo valmiina, kurjen pöntöstä puhumattakaan.

Kuten kunnon koulussa ainakin, ensin tarkastetaan viime kerralla Kaarinan Tuorlassa saadut kotitehtävät. Laaksonen noukki läksypussin pohjalta patinanastakan sammalterraarioonsa ja huomasi siellä samalla aina vain suurenevan rihmaston. Aika näyttää mille se kuuluu.

Tervetulo tän meijän puski! Laaksosen Heli toivottaa ja tarkistuttaa jo talon verannalla kotitehtävät. Ari Karhilahden läksy onkin kasvanut jo lähes sensaatioksi.

Ohjelman luontoasiantuntija, konservaattori Ari Karhilahti Turun yliopiston eläinmuseosta puolestaan keräsi Tuorlan rantalaitumelta ylivuotista lehmänlantaa ja laittoi läksynäytteet kotona maljaan kasvamaan. Näytteistä alkoi kehittyä sen päiväinen ihme, että yliopiston monimuotoisuustutkija Seppo Huhtinenkin on ymmällään.

Luonto Plus seuraa tilanteen ja sienten etenemistä ja raportoi katsojille tuloksista.

Laaksosen maalaispiha on luomua luomumpi: ei ruohonleikkuria, mutta sitäkin enemmän vapaana rehottavaa mitä-sattuuta, lahoavia risukasoja, kumaria omenapuita ja naapurissa talon raunio. Periaatteena on, että piha ei ole vain ihmisen piha, vaan myös rusakon, rastaan, varpusen, levien, kääpien ja jäkälien piha. Vaikkei takkuinen pensas omaa silmää miellyttäisikään, se on tiaisten turva varpushaukan hyökätessä ja sen suojassa mustarastas lukee tyytyväisenä lehdistä niiden molemmat puolet. Monimuotoisuus ja lievä sekamelska on luonnolle ja ihmiselle hyväksi.

Luontoasiantuntija Ari Karhilahti saa laittaa kaiken taitonsa ja tietämyksensä peliin, kun joka nurkan takana, seinälaudoituksessa, kannokossa, nurmikolla ja kivellä kukoistaa jokin kiehtova kasvusto. Sammaltutkijaakin joudutaan huutamaan apuun: Laaksonen tahtoisi oppia tuntemaan omalta pihaltaan muutakin kuin niittyliekosammalen ja palmusammalen, jotka on ehditty Livia-koulun luonto- ja ympäristöpuolella opettaa.

Kysyjä ei aina ehdi edes kysyä, kun tietäjä ehtii vastata. Talon vieressä kohoava, Itsenäisyyskuusi-plakaatilla varustettu vuonna 1967 istutettu kuusi on erityinen toisellakin tavalla.

Se todetaan harvinaiseksi erikoismuodoksi tissikuuseksi, joka on siis rahvaanomaisuudestaan huolimatta aivan virallinen Picea abies f. mammillosan suomenkielinen nimi. Kuusen oksat eivät lähde rungosta suoraan, vaan oksanhangat muodostavat pulleita kumpareita.

Pihkaa vuolaasti itkevän pihakuusen Karhilahti tunnistaa harvinaiseksi poikkeamaksi, oksiltaan erikoiseksi tissikuuseksi (D-kuppi).

Laaksosen pihapiiristä löytyneet kotitehtävät tallennetaan moderneihin läksybokseihin. Laaksonen ottaa tehtäväkseen selvittää, mitä säveltä torvijäkälät soittavat ja Karhilahti lähtee kotiin koottuaan herkullisen valikoiman jäniksen papanoita ja palan tröpinkoivussa eli lehdeskoivussa kasvavaa valkosuklaan väristä karvaista kääpää määritettäväksi.

Laaksosen talon tippalistalla konsertoivat torvijäkälät.

Sataviisikymmenvuotiaasta satakuntalaistyyppisestä talosta iloitsevat asukkaiden lisäksi erisorttiset sammalet, jäkälät ja tervapääskyt, joille on rakennettu rivitalot räystään alle. Hirsitaloa jatkavat kivinen maitohuone, kellari, sikala ja lahtivaja.