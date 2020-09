Luonto Plus Sauvon Kattilamäellä – kaksi hiidenkirnua täynnä vettä

Tällä viikolla Luonto Plus -ohjelman tiimi vieraili Sauvon Kattilamäellä.

Juha Paju-Heikkilä Syksyistä metsänpohjaa värittää katkenneeseen oksaan kiinnittynyt keltanastakka.

Juha Paju-Heikkilä Lähes kaikista metsistä nykyisin löytyvä hirvikärpänen on ikävä riesa myös ihmiselle.

Suomen kallioperästä on löytynyt sadoittain jääkauden aikana hioutuneita eri kokoisia ja syvyisiä kuoppia, joita kansa on alkanut nimittää Hiiden kirnuiksi. Valtaosa kirnuista on vielä löytymättä maa-aineksen alla, mutta esimerkiksi Sauvon Kattilamäen kaksi hiidenkirnua on kaivettu esiin.

Juha Paju-Heikkilä Sauvon Kattilamäen isompaan hiidenkirnuun voisi aikuinen ihminen pulahtaa vaikka pesulle. Kirnun äärellä Luonto Plussan luontoasiantuntija Ari Karhilahti.

Vedellä täyttyneet kirnut ovat helposti löydettävissä hienon Kattilamäen reunalla.

Juha Paju-Heikkilä Sauvon Kattilamäen pientä lippaluolaa kokeilemassa Luonto Plussan luontoasiantuntija Ari Karhilahti (vas.) ja toimittaja Ann-Mari Rannikko

Luonto Plus -ohjelman tämänkertaisessa jaksossa ihastellaan kirnujen lisäksi upeaa kallioharjannetta ja sen reunalta siivilleen noussutta huuhkajaa.

Juha Paju-Heikkilä Kallioon kiinni kasvanut niin sanottu lahnamänty.

Juha Paju-Heikkilä Sauvon Kattilamäen kalliota on louhittu aikoinaan muun muassa läheisen Paddaisten kartanon tarpeisiin. Vuosikymmenten kuluessa luonto on kuitenkin peittänyt osan louhinnan jäljistä.

Juha Paju-Heikkilä Kallion huipulle kiipeäminen hengästyttää. Luonto Plus -ohjelman luontoasiantuntija Ari Karhilahti kiipeää edellä ja toimittaja Ann-Mari Rannikko puuskuttaa perässä.