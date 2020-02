Luonto Plus: Luontopolulla Paraisten Lemlahdella

Karua kallioketoa, kalliosiirroksia ja siirtolohkareita, keloja, näköalatorni sekä muun muassa vanhaa, tiheää kuusikkoa. Näitä kaikkia ja paljon muuta ihasteltavaa löytyy Paraisten Lemlahden kylän Seppälän metsästä.

Juha Paju Luontopolun viitan tyvestäkin löytyy ihmeteltävää: Ann-Mari Rannikko (vas.) luuli löytäneensä käävän, mutta Ari Karhilahti tunnisti ruskean möykyn liuskahytykäksi.

Kylässä on peräti kaksi luontopolkua, joista toiseen, 2,8 kilometriä pitkään Mustikkapolkuun tutustutaan tämän kertaisessa Luonto Plus -jaksossa. Ohjelman luontoasiantuntijaa, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahtea ihastuttavat erityisesti alueen kalliomuodostelmat ja toimittaja Ann-Mari Rannikkoa taas tiheä vanha kuusikko. Ohjelman on kuvannut Juha Paju.

Juha Paju Mustikkapolun kivikot ihastuttavat Ann-Mari Rannikkoa 8vas.) ja Ari Karhilahtea.

Juha Paju Luontopolun varrelle ovat paikalliset Rotaryt rakennuttaneet pienen näköalatornin.

Juha Paju Mustikkapolun hienot kalliosiirrokset ihastuttavat Ann-Mari Rannikkoa (oik.) ja Ari Karhilahtea.

Juha Paju Ari Karhilahti mittailee kivenkoloa.