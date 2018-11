Luonto Plus: Luonnonsuojelualue Uutiskuvanvuorella tarjoaa hienot näkymät

Naantalin Rymättylän Airismaalla on upea, kahdeksan hehtaarin luonnonsuojelualue Uutiskuvanvuori. Vuoren alareuna on entistä muinaisrantaa, joka on muuttunut erikoiseksi lehdoksi. Siellä vallitseva aluskasvillisuus on mustikkaa ja sinivuokkoa. Ylhäältä vuoren huipulta voi paljain silmin erottaa muun muassa Turun tuomiokirkon tornin.

– Täältä avautuvat kyllä hulppeat näkymät yli Airiston, aina Paraisille asti, kiittelee ohjelman luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti. Ohjelman on toimittanut Ann-Mari Rannikko ja sen on kuvannut ja leikannut Juha Paju.