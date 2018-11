Purhamäenkoski lumoaa Halikossa – Luonto Plus vieraili paikalla

Halikonjoen Purhamäenkoski Halikossa ei ole tunnettu korkeuseroistaan, pauhaavasta vedenkulusta tai kirkkaasta vedestä, mutta Luonto Plus -tiimiin Purhamäenkoski teki vaikutuksen.

Juha Paju Luonto Plus -tiimi vieraili tällä viikolla Salon Halikossa.

– Marraskuun harmaus, veden solina kivikossa ja raukeana virtaava joki saa aikaan merkillisen, miltei meditatiivisen tunnelman, kiitteli ohjelman luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti.

Myös kosken partailta ja tulvaniityltä löytyy paljon ihmeteltävää. Luonto Plus -ohjelman toimittaja on Ann-Mari Rannikko ja sen on kuvannut ja leikannut Juha Paju.