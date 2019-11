Kolumni: Suunnittele sovellus Ellalle tai Sirkalle

Petri Hollmén

Ennen vanhaan sanottiin, että asiat pitää selittää siten, että Pihtiputaan mummokin ymmärtää. Nykyään vaihtaisin Pihtiputaan mummon tilalle Lauttasaaren Ellan tai Kaarinan Sirkan.

Maailmamme digitalisoituu vauhdilla. Suositun parodia-podcastin mukaan se ”pilipalisoituu”. Olkaamme muutoksen pilipalisaatio-asteesta mitä mieltä tahansa, niin totta on, että yhä useampi asia meille tarjoillaan mieluummin kännykkäaplikaationa kuin ihmiskontaktina. Ja hyvä niin.

Olen vahvasti sitä mieltä, että vähäisen lisäarvon kohtaamiset tulee automatisoida ja viedä sähköisiin kanaviin. Korkean lisäarvon kohtaamiset tulee pitää kasvokkain ja niihin tulee panostaa entistä enemmän.

Jonottaminen ei tuo mitään lisäarvoa siihen, että raha liikkuu pankkitililtä toiselle, oli vaihdannan kohteena junalippu, asunto, auto tai suklaapatukka.

Mutta miten pitää koko kansa mukana muutoksessa? Miten suunnitella palvelut siten, että niitä osaavat kaikki käyttää?

Kuuntelin eräässä tapahtumassamme Siili Solutionsin markkinointijohtaja Antti Kiukasta ja hullaannuin hänen Ella-metodistaan. Asiat tulee katsoa nelivuotiaan Ellan silmin ja suunnitella vastaamaan hänen tottumuksiaan. Ellalla kun on kovin lyhyt keskittymiskyky, hän tuppaa unohtamaan asiat nopeasti, innostuu toki uusista asioista hetkessä, mutta ei aina jaksa viedä aloittamiaan asioita loppuun.

Ellan iän perään saa laittaa nollan. Silti ominaisuudet pitävät paikkaansa 90 prosentilla kohdeyleisöstä.

Sovellukset pitää suunnitella nelivuotiaalle, jotta vanha kansa, johon itsekin jo digimaailmassa lukeudun, osaisi niitä käyttää. Tämä vanha kansa on tottunut siihen, että tietokoneohjelmisto tulee opetella, jotta sitä voi käyttää.

Konsepti on täysin outo mobiilisukupolvelle, joka on saanut syntyä maailmaan, jossa helppokäyttöisyys on oletusarvo, ei lisäarvo.

Mobiilisukupolvi ei tule koskaan lukemaan manuaalia, sillä niitä ei enää tehdä. Mieluummin suunnitellaan helppokäyttöistä, jota ei tarvitse manuaalin painomusteella selitellä.

Yllättäen keski-ikäiset ovat jääneet väliinputoajiksi digitalisaatiossa, sillä me olemme tottuneet opettelemaan asioita. Nuoret ja myös vanhat hyppäsivät kokonaan hankalan tietokoneajan yli. He siirtyivät suoraan mobiiliin. Näin on käynyt myös muutamalla miljardille intialaiselle ja afrikkalaiselle. Manuaaleja ei ole näissä maissa koskaan valmistettu.

Koetin aikoinaan opettaa silloin 63-vuotiasta äitiäni tietokoneen käyttäjäksi. Epäonnistuin pahasti.

PC:n käyttöliittymästä ei vain ollut ensiaskeleiksi digitalisoituvaan maailmaan.

Tilanne on eri nyt. Reissasin lokakuussa viikon verran maailmalla nyt 73-vuotiaan äitini kanssa ja seurasin, mitä hänen digitaidoilleen nyt kuuluu. Vastaus on, että yllättävän hyvää. Tarpeelliset asiat hoidettiin iPhonella, ilman manuaalia.

Syy ei ole hänen taitojensa valtaisassa kehittymisessä, vaan käytettävyyden parantumisessa. Vihdoin olemme oppineet ajattelemaan kuin nelivuotiaat Ellat tai seiskakymppiset Sirkat.

Sitä taidetaan kutsua nykyään myös palvelumuotoiluksi.

Yksikin harha-askel ostoprosessissa tai palvelun käytössä erottaa menestyjät ja häviäjät, sillä keskittymiskykymme on nykyään jopa heikompi kuin kultakalalla. Kirjoittaja on turkulaisen Lyyti Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.