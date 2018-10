Muistilista: Sovi ajoissa maksujärjestelyistä

1 Jos et pysty maksamaan laskua tai lainaa eräpäivänä, ota yhteyttä velkojaan mahdollisimman varhain. Velkojan tai perintätoimiston kanssa voi yleensä neuvotella, jopa silloin, kun lasku on mennyt ulosottoon. Jos et sovi järjestelyistä ajoissa, viivästys- ja perimiskulut kasvattavat laskua.

2 Mikäli velkasumma on niin suuri, että et selviä siitä eräpäivän siirtämisellä, ehdota maksusuunnitelmaa, jossa velka maksetaan osissa. Kun neuvottelet maksusuunnitelmasta, ole realistinen sen suhteen, miten nopeasti voit lyhentää velkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

3 Kerro velkojalle, jos talousvaikeutesi johtuvat elämäntilanteen muutoksesta, kuten avioerosta, sairaudesta tai työttömäksi jäämisestä.

4 Velkoja voi veloittaa perintäkuluja maksuajan pidennyksestä tai koko velkasummaa koskevasta maksujärjestetyistä. Perintäkulujen suuruus riippuu velan suuruudesta. Alle sadan euron velan perinnän kokonais­kulut saavat olla enintään 60 euroa ja yli tuhannen euron velan enintään 210 euroa.