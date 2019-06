Ilmari Nera kuvaa Turussa fantasiatrilogian päätösosaa – pieni budjetti pakottaa nuoret elokuvantekijät käyttämään luovuutta

Nuori turkulainen elokuvantekijä Ilmari Nera ei ole halunnut tinkiä tarinoista ja lajityypistä, jotka kokee itselleen omimmaksi. Koska rahaa on ollut käytössä niukasti, luovuutta on pitänyt käyttää sitäkin enemmän. Nyt tekeillä on fantasiatrilogian kolmas – ja näiltä näkymin viimeinen – osa.