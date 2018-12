Talviuinti helpotti nivelreuman oireita – asiantuntija kertoo, miksi kylmä vesi tuntuu monista jopa henkiseltä kokemukselta

Kylmä vesi jakaa mielipiteitä ja sillä on monensuuntaisia vaikutuksia. Yksi hakeutuu päivittäin avantoon, toinen kilpailee avantouinnissa maailmanmestaruustasolla ja kolmas kääriytyy vilttiin jo pelkästä kylmän veden ajattelusta. 72-vuotiaan Jouko Selinin on päästävä joka päivä avantoon, muuten hän on "kuin puutostaudissa".