Miksi tunnemme toisiin muita enemmän vetoa? Rakkaustutkija kertoo myös, miten pitää kiinni muuttuvasta rakkaudesta

Joel Maisalmi

"Rakkaus on paitsi se ihana rakastumisen tunne, myös rakastamista, joka on toisen ihmisen kohtaamista. Siihen kuuluu liike ja myös epämukavia tunteita. Rakkaus on paljon muuta kuin alituinen hyvä pössis", sanoo rakkautta tutkinut Keiju Vihreäsalo.