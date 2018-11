Pienikin muotovirhe voi johtaa edunvalvontavaltuutuksen hylkäykseen – huomioi ainakin nämä valtuutusta tehdessäsi

Edunvalvontavaltuutusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Moni on kuitenkin hämmästynyt, miten vaikeaa valtuutus on tehdä. Jopa lakimiesten tekemiä valtuutuksia on hylätty maistraatissa. Näin kävi perheelle, jonka poika ja tytär eivät kumpikaan lopulta muotovirheen vuoksi kelvanneet edunvalvojaksi.