Polestar 2:n keskiössä on sähköauton käyttäjä – auto on tehty ulkoisesti varman päälle, sisältä löytyy selkeä käyttöjärjestelmä

Volvo, joka ei halua olla Volvo. Autoalan uuden tulokkaan Polestarin eli Pohjantähden maailmanvalloitus käynnistyy kunnon identiteettikriisillä.

Polestar 2 näyttää ilmiselvästi keskikokoiselta Volvolta, ja se on sille sekä vahvuus että heikkous.

Vahvuus sikäli, että ainakin nykyisten Volvo-autoilijoiden lienee hyvin helppo hypätä Polestarin puikkoihin ja tuntea olonsa välittömästi kotoisaksi. Muutkin Volvon liitetyt hyveet kuten turvallisuus, mukavuus ja pohjoismainen tarkoituksenmukaisuus on helppo aistia Polestarin penkeillä.

Mutta mihin tarvitaan uutta automerkkiä, joka muistuttaa näin paljon emoa ja esikuviaan? Eikö olisi vain paljon helpompi valmistaa – no, täyssähköisiä Volvoja?

Korotettu hatchback-perä ja leveät takavalot saavat Polestarin näyttämään siltä, kun se juuri loikkaisi eteenpäin.

Erottuvuutta haetaan jatkossa muotoilusta ja suorituskyvystä

Polestar on Volvon ja sen kiinalaisen pääomistajan Geelyn yhteisyritys. ”Pohjantähden” pääkonttori on sijoitettu Göteborgiin, suunnittelu keskitetty Isoon-Britanniaan ja varsinainen autonvalmistus kahteen tehtaaseen Kiinassa.

Polestar 2:n jälkeen esiteltävät uudet kori- ja malliversiot ottavat pesäeroa Volvo-muotoiluun, tiedotusvastaava Brent Ellis lupaa:

– Erottuvuutta haetaan nimenomaan muotoilusta, ajamisen ilosta ja suorituskyvystä.

Toimitusjohtaja Thomas Ingenlathin mukaan Polestarin tähtäin on korkealla.

– Tesla 3:n lisäksi kilpailemme Audin, BMW:n ja Mercedes-Benzin kanssa ja niiden bensiinimallejakin vastaan 40 000–60 000 euron hintaluokassa, hän kertoi koeajotilaisuuden videoviestissään Göteborgista.

Lisäksi Polestar aikoo erottautua päästöjen hallinnassa. Yhtiön laskujen mukaan nykyisen Polestar 2:n kokoisen sähköauton valmistus aiheuttaa vielä noin 26 000 kilon CO2-päästöt. Suurin osa niistä koostuu alumiinin, akkujen ja teräksen tuottamisesta.

Yhtiö kuitenkin tähtää täysin hiilineutraalin auton valmistamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kyse olisi siis nimenomaan kaikkien valmistukseen liittyvien päästöjen eliminoimisesta, ei niiden hyvittämisestä erilaisilla kompensaatiokikkailuilla.

Yli 2 000 kilon paino tuntuu auton alustassa ajaessa, mutta suorituskykyyn se ei vaikuta. Polestar 2 kiihtyy sadan kilometrin nopeuteen tarvittaessa alle viidessä sekunnissa.

Jopa kolme neljästä Polestarista myytäneen pääkaupunkiseudulla

Polestar 2:n myynti laajenee tänä vuonna kolmeen uuteen Euroopan maahan, joista yksi on Suomi. Täkäläinen organisaatio on ohut, ja autot myydään suoraan asiakkaille omasta nettikaupasta. Autojen luovutuksissa ja huolloissa aiotaan hyödyntää Volvo-organisaatiota – ainakin aluksi.

– Koeajolle pääsee keväällä, myynti alkaa syyskuussa ja ensimmäiset autot luovutetaan lokakuussa, Polestarin Suomen-maajohtaja Tommi Luopajärvi kertoo.

Ennakkovarauksia on ”useita satoja”, mutta ne eivät ole sitovia. Luopajärven arvion mukaan jopa kolme neljästä Polestar-autoista myytäisiin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi merkki aikoo ottaa haltuunsa ainakin suurimmat kaupunkialueet eli Tampereen, Turun ja Oulun seudut.

Sikäli myynti on helppoa, että tarjolla on vain yksi 59 900 euroa maksava perusmalli kahdella sähkömoottorilla. Tällaisena auto sisältää melkein kaiken, mitä kehtaa toivoa. Erityisesti turvavarustelu on volvomaiseen tapaan yltäkylläisen runsas.

Autoa voi lisämaustaa 6 000 euroa maksavalla Performance Pack -varustepaketilla. Sen tärkeimmät yksityiskohdat ovat käsin säädettävät, ruotsalaisen Öhlinsin valmistamat DFV-iskunvaimentimet, Brembo-jarrut kullanvärisillä jarrusatuloilla sekä 20-tuumaiset pyörät.

Polestar 2:n mallisto täydentyy myöhemmin yksimoottorisella etuvetoversiolla. Sen hinta jäänee alle 50 000 euron.

Moottorit sijaitsevat akseleilla, joten konepellin alta löytyy ylimääräinen 45 litran säilytyslokero latausjohdoille. Akku latautuu nopeimmillaan 35 minuutissa, hitaimmillaan 22 tunnissa laturista ja lataustehosta riippuen.

Auto on lupauksia herättävä

Mutta millainen sitten on itse auto? Sanoisin, että lupauksia herättävä.

Korimuotoilu on sivistynyttä. Urheilullisen voimakasta, mutta ei liian räiskyvää.

Selkeästi tähtäimessä ovat varakkaat, noin 50+-ikäiset autonostajat, joiden makuun perusvarma muotokieli sopii varmemmin kuin särmikkäimmät irtiotot.

Starttinappia ei ole. Auto tunnistaa kuljettajan ja lähtee liikkeelle, kun vaihteenvalitsin on D-asennossa ja jarru vapautettu. Vastaavasti sähkömoottorit sammuvat valitsimen P-asennossa ja kuljettajan poistuessa autosta.

Niin sanottu yhden polkimen ajo onnistuu helposti. Etenemistä ja pysähtymistä voi säädellä pelkällä kaasupolkimella, sillä auton hidastuvuus kaasua hellitettäessä on erittäin tehokas. Usein auto pysähtyy esimerkiksi liikennevaloihin jarruja koskematta.

Hidastuvuutta voi säätää keskinäytön valintaruuduista. Näin esimerkiksi hidasvauhtinen ryömintä muun liikenteen tahdissa onnistuu kaupunkiajossa.

Sisätilat ovat hyvät, ergonomia esimerkillistä, ja istuimet sulkevat sisäänsä pidemmänkin matkustajan.

Pohjantähti-logo hehkuu vaihteenvalitsimen keskellä. Valitsimen siirto D-asentoon käynnistää auton, eikä starttinappulaa edes ole.

Akkujen paino tuntuu ajossa

Ajossa akkujen paino tuntuu alustassa, vaikka se ei haittaa suorituskykyä. Alusta- ja rengaskohina on yllättävän kovaa, ainakin keväisen karkealla kotimaisella asvaltilla.

Koeajoauton 50 shades of gray -sävyinen kangasverhoiltu matkustamo ei vielä riitä kamppailussa saksalaisia premium-merkkejä vastaan.

Laadun ja luksuksen tuntua kaivataan enemmän. Muitakin väri- ja materiaaliyhdistelmiä on onneksi saatavana.

Muovilaatikkomaisen keskikonsolin terävät alareunat vievät ajatukset suoraan kiinalaisiin autotehtaisiin ja kysymyksiin siitä, miten hyvin eri kulttuurien käsitykset hyvästä viimeistelytasosta vieläkään kohtaavat autonvalmistuksessa.

Pystyyn sijoitettu keskinäyttö korvaa autossa melkein kaikki perinteiset namikat ja kytkimet.

Digitaalimittaristossa on kolme näyttötilaa, joista yksi tarjoaa kokoleveän karttanäkymän reitistä.

Helpot valikot ja isot käyttökytkimet helpottavat eri ajotoimintojen valintaa.

Käyttöliittymä on esimerkillisen helppo ja nopea

Jos osaat käyttää perustason älypuhelinta, osaat käyttää Polestaria. Auton 11,15-tuumainen keskinäyttö on kuin iso matkapuhelimen ruutu, jonka kuvakkeiden ja käyttöpainikkeiden takaa auton eri viihde- ja hyötytoiminnot löytyvät.

Ja ennen kaikkea ne löytyvät helposti! Valikot ovat yksinkertaisia; useimmiten tarvitaan enintään kaksi tai kolme näppäimen painallusta, ei pitkää ja monimutkaista valikkojen selaamista. Nopeus lisää myös ajamisen mukavuutta ja turvallisuutta.

Polestarin Android Automotive OS -pohjainen tietoviihdejärjestelmä on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa. Mukana onkin runsaasti Google-toimintoja kuten Maps-karttapalvelu ja Google Play -kauppa.

Järjestelmä on yhteensopiva paitsi Android-puhelimien, myös iPhone-luurien ja muiden kilpailijoiden kanssa.

Käyttäjän ja matkustajan kannalta Polestarin järjestelmä tarjoaa juuri niitä ominaisuuksia, joita nykyautoilta sopii odottaa.

Keskinäytön tekstikoko on kiitettävän iso, värikontrastit selkeitä ja esitystapa johdonmukainen. Mittaristo on järjestetty yhtä helpoksi. Tarjolla on vain se tieto, jota ajaessa tarvitsee – ja riittävän isosti kirjoitettuna ja esitettynä.

Keskinäytöstä käytetään auton eri asetuksia, ilmastointia, navigointia, puhelinta ja erilaisia sovelluksia. Aloitusnäytön sisältöä ja esitystapaa voi muokata mieleisekseen samaan tapaan kuin puhelimella tai tablettitietokoneella: raahaamalla haluamansa kuvakkeen oikeaan paikkaan.

Käytössä on niin ikään Google Assistant -palvelu, joka tunnistaa ihmisäänen ja äänikomennot. Toistaiseksi Polestar 2 puhuu vain englantia tai ruotsia, mutta syksyyn mennessä auton kanssa pitäisi pystyä juttelemaan myös suomeksi.

Kaikki järjestelmän vaatimat päivitykset hoituvat langattomasti. Nämä OTA-päivitykset (over-the-air) kuuluvat Polestarin datapakettiin, joka on voimassa kolme ensimmäistä vuotta.