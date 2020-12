Ympäristöjärjestö haukkui ladattavat hybridiautot petkutukseksi, mutta oikein käytettyinä niillä voi säästää selvästi

Valtio huijaa itseään

Suurin huijaus on ostohinnassa. BMW X5 bensakoneisena 108000€, vastaava lataushybridinä 86000€.

Jälkimmäisessä autovero vajaa 30.000€ pienempi, koska muka vähäpäästöinen. Se kannattaa ostaa tai ottaa työsuhdeautoksi vaikka ei lataisi sitä ikinä. Ehkä ei olisi lataamiseen edes mahdollisuutta. Ajaa kaikki ajot bensalla, jolloin päästöt jopa suuremmat, mitä bensamallilla. Mitä sillä väliä, koska valtio avustanut jo ruhtinaallisesti ostohinnan verohelpotuksella. Jos vielä työsuhdeauto, niin motiivi käyttää sähköä vielä pienempi, koska työnantaja maksaa bensat.

Suomessa lataushybridillä huijataan verottajaa, tosin se on itse antanut siihen suostumuksensa. Maissa, joissa ei autoveroa kanneta, ei tällaista mahdollisuutta ole. Siellä lataushybridit ovat kalliimpia mitä vastaavat pelkällä polttomoottorilla olevat. Etu tulee siitä pienemmästä sähkön käytöstä johtuvasta polttoaineen kulutuksesta, kuten oikein on.

