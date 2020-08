Volkswagen haluaa toistaa Golfin menestyksen uudella sähkömallillaan: ID.3 pyrkii todelliseksi sähköajan kansanautoksi

Hannover

Volkswagen ID.3 ei ole päässyt helpolla lyhyen historiansa aikana. Ohjelmistoteknisistä syistä tuotantoversion ensiesittely viivästyi, ja vasta alkukesästä 2020 kantautui tieto koeajojen järjestämisestä. Heinäkuussa oli vihdoin aika pakata kasvomaskit lentolaukkuun ja suunnata Saksaan, Hannoverin lentokentälle.

Ohjaamoilme on varsin konstailematon ja muistuttaa muiden Volkswagen-mallien käyttöratkaisuja. Näyttöjen grafiikat on toteutettu selkeästi, ja turhaa kikkailua on vältetty.

Koeajoyksilöksi oli valikoitunut ID.3 1ST Max. Se edustaa mallin ennakkoerän kolmesta varustelutasosta parasta. Kaksi muuta ovat 1ST ja 1ST Plus.

Tuoreen ID.3:n avain pyörii nyrkissä stressilelun lailla, kunnes edessä oleva auto alkaa soitintanssinsa. Ajovalot morsettavat valoshownsa reippaaseen tahtiin.

Auto tunnistaa avaimen, ja istuudun ID.3:n ohjaamoon. Seuraa muutaman sekunnin hämmennys, sillä käynnistysnappi on piilotettu näkymättömiin rattipylvään sivuun.

Syy paljastuu nopeasti. Sitä ei tarvitse käyttää, sillä kuljettajan penkin sensorit ovat tunnistaneet painoni ja ohjauspyörä otteeni. ID.3 on jo lähtövalmis. Sama tapahtuu käänteisesti noustessa ulos. Tässä on siis aidosti avaimeton auto.

Yksivaihteisen vaihteiston käyttökytkin on viety ratin yläkehän oikealle puolelle. Sitä eteenpäin kiertämällä ajovaihde kytkeytyy päälle.

Käännän ID.3:n keulan liittymäviidakon kautta kohti Wolfsburgia. Keltaisia peltoja halkovat maantieosuudet mahdollistavat ohjaamoon tarkemman tutustumisen. Yleisilme on rauhallinen ja avara, sillä suuret ikkunapinnat tarjoavat hyvän näkyvyyden.

Kuljettajan edessä on 5,3-tuumainen kompakti vaakanäyttö ja kojetaulun keskellä 10-tuumainen kosketusnäyttö, joiden grafiikat ovat ihailtavan selkeitä. Turha kikkailu on onneksi jätetty kokonaan pois. Max-varustelussa kuljettajan näkökentästä löytyy myös HUD-tuulilasinäyttö.

Keskinäytön alareunassa ovat uudesta Golfista tutut ja mielipiteitä jakavat sisälämpötilan ja radion äänen hipaisuliukupainikkeet, joiden käytettävyydessä on parantamisen varaa. Hyvä ajoasento löytyy vaivatta, ja pitkää kuljettajaa ilahduttaa ryhdikkään istuimen lisäreisituki.

Takajalkatilat ovat tässä autojen kokoluokassa ruhtinaalliset. Etureunastaan kallistettu istuin parantaa reisitukea.

Tavaratila vetää 385 litraa, mikä riittää mainiosti perusarjen kuljettamiseen. Välipohjan alapuolella oleva matala tila on järjen riemuvoitto, sillä pakolliset latauskaapelit mahtuvat sinne eivätkä jää kolisemaan lastaustilan pohjalle.

Uusi ID.3 on ensimmäinen Volkswagen, joka on toteutettu sähköautoille suunnitellulle MEB-alustarakenteelle. Sen myötä palataan merkin perinteisiin, sillä ID.3 on sekä takamoottorinen että takavetoinen.

Vaikka ID.3:n ulkomitat ovat Golfin luokkaa, on akseliväli onnistuttu venyttämään lähes Passatin mittaan.

Tuore elementti on yksivaihteisen vaihteiston käyttökytkin. Se on ID.3:ssa viety ratin yläkehän oikealle puolelle, josta se on kätevästi käden ulottuvilla.

Sitä eteenpäin kiertämällä ajovaihde kytkeytyy päälle. Toistamiseen eteenpäin napsauttaessa kytketään B-moodi, jolloin ID.3 moottorijarruttaa tuntuvasti ladaten samalla liike-energiaa talteen. Kuljettajaa päin kierrettäessä päästään vapaan kautta peruutusvaihteelle. P-painike löytyy vivun päädystä.

Käden ulottuvilla olevaa vaihdevipua tottuu käyttämään varsin nopeasti. B-moodin aktiivinen käyttö tukee loistavasti myös ennakoivaa ajamista.

Liikkeellelähdöt ovat odotetusti äänettömiä, mutta ohjaamon äänettömyys - ajotilanteesta riippumatta - on yllätys. Euforinen tunnelma ei järky edes saksalaisella vapaan nopeuden moottoritieosuudella 160 kilometrin huippunopeuteen kiihdytettäessä. Tunnelma on hetkittäin kuin lentokoneen palvelualttiissa Business-luokassa, jossa matkanpään lähestyminen harmittaa.

Maantiellä ID:3 on vakaa kulkija. Pieni särö tulee jämäkän jousituksen hienoisesta pintakovuudesta. Pieni kääntösäde puolestaan tekee ID.3:sta ketterän kaupunkien ytimessä puikkelehtijan.

Ohjaustunto on hyvä, ja sähkömoottorin välitön vääntö luo ID.3:lle tuntuvaa katu-uskottavuutta liikkeellelähdöissä ja liittymistä kiihdytettäessä.

Takaa katsoen ID.3 näyttää melkein tila-autolta. Korin huomattavan leveä C-pilari muistuttaa Golfin vastaavaa ratkaisua.

Ennakkotiedoissa ID.3:sta on puhuttu ensimmäisenä alle 30 000 euroa maksavana perheautojen kokoluokan sähköautona. Suomessa malliston hinta kuitenkin alkaa 40 000 euron tuntumasta, ja hyvin varusteltu koeajoyksilö on vielä tästäkin kymmenen tuhatta euroa kalliimpi.

Kaikki ID.3 1ST -mallit ovat varusteltu 58 kWh:n akustolla, ja toimintamatka on noin 420 kilometriä. Syksyllä esitellään viisi uutta malliversiota ja myös 77 kWh:n versio, jolle luvataan 550 kilometrin toimintamatka.

Alkuvuodesta 2021 mallistoon liittyy 45 kWh:n perusversio. Sen toimintamatka yltää 330 kilometriin. Tätä autoa myydään Saksassa alle 30 000 hinnalla, mutta tuohon tuskin Suomessa päästään.

ID.3:n virran kulutus riippuu muiden sähköautojen tapaan kuljettajan tavasta polkea kaasua. Hidastusenergian talteenotto tuo pitkällä matkalla ja ennakoivasti ajamalla lisäkilometrejä, mutta ei poista sitä faktaa, että aktiivinen lataaminen on sähköautoilussa avain onneen.

ID.3 1ST Max -mallin sähkönkulutukseksi ilmoitetaan 16,1 kWh sadalla kilometrillä. Vajaan 160 kilometrin koeajomatkalla auton ilmoittama toimintasäde lyheni reilulla 180 kilometrillä.