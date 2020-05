Mikä?

Kevytauto

Nykyisessä säädetyssä ja lykätyssä kevytautolaissa kevytauto määritellään seuraavasti:

Kevytauto on henkilöautosta muutoskatsastettu ajoneuvo, jonka maksiminopeudeksi on rajoitettu 60 kilometriä tunnissa.

Kevytautoa saa ajaa 15-vuotiaana samalla ajokortilla kuin mopoautoa, mutta vain Suomessa.

Kevytauton enimmäismassa on 1 500 kilogrammaa. Jos kevytauto on täyssähköauto, enimmäismassa on 1 800 kilogrammaa.

Kevytauto saa olla aikaisintaan vuonna 2015 käyttöönotettu auto, enintään 10-vuotias ajoneuvo. Kun ajoneuvon ikä ylittää 10 vuotta, sitä ei voi enää käyttää kevytautona.

Kevytauton voi milloin tahansa palauttaa tavalliseksi henkilöautoksi poistattamalla nopeusrajoittimen ja viemällä sen muutoskatsastukseen.

EU-komissio voi kuitenkin vaatia näihin kevytauton määritelmiin muutoksia, jotka huomioitaisiin mahdollisessa uudessa kevytautolaissa.