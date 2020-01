Liikenteen trendit 2020: millä kannattaa ajaa?

Kari Pitkänen

Mikä on oikea voimavaihtoehto?

Bensiinille, dieselille, kaasulle ja sähkölle riittää kullekin puolustajia. Vetyäkään ei sovi unohtaa muutaman vuosikymmenen tähtäimellä.

Yhtä oikeaa voimavaihtoehtoa ei ole. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan. Autoilijan oma käyttötarve, ajotavat ja motivaatio ratkaisevat, millä hän voi ja haluaa ajaa.

Kyse on aina myös rahasta: keskimääräinen suomalainen henkilöauto on yli 10-vuotias ja noin 3 600 euron arvoinen. Tällä alkupääomalla ei tehdä radikaaleja käyttövoimaratkaisuja kerralla.

– Asiakkaan epätietoisuus on haaste koko alalle. Mihin uskaltaisi rahansa sijoittaa? Konsultoivan ja neuvovan myynnin rooli korostuu autokaupassa tänä vuonna, Vehon toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen linjaa.

Kuka maksaa päästövähennykset?

Tieliikenne tuottaa viidenneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Henkilöautojen osuus tästä on runsaat puolet, raskaan liikenteen kolmannes ja muun moottoriliikenteen noin 15 prosenttia. Henkilöautot siis aiheuttavat noin kymmenesosan koko Suomen hiilidioksidi- eli co2-kuormasta.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tuoreimpienkin tietojen mukaan iso osa näistä velvoitteista kohdistuu henkilöautoiluun.

Linjaus herättää varmasti kritiikkiä. Pitkien etäisyyksien maassa ja suurten kaupunkien ulkopuolella oma auto on monille välttämätön työmatkoilla ja arjessa.

Suomessa myytiin viime vuonna parisen tuhatta täyssähköautoa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä ennen ostopäätöstä on omien latausmahdollisuuksien varmistaminen.

Volkswagen Golfin 8. mallisukupolvi kuvaa ajan ja ajattelun muutosta. Autosta tulee myyntiin viisi erilaista hybridiversiota bensiini- ja dieselmallien lisäksi.

Miten käy dieselautojen?

Dieselautojen myynti romahti viime vuonna 7 000 kappaleella. Vain hieman käytettyjä uudehkoja dieselautoja saa nyt autokaupoista tarjoushinnoilla.

Dieselin mainetta ovat kurittaneet päästömanipuloinnit sekä niihin vaadittu uusi ja kallis puhdistusteknologia, joka nostaa autojen hintaa.

Uusimmissa Euro 5- ja 6 -tason dieseleissä pienhiukkas- ja typpipäästöt hallitaan hyvin. Paljon pitkää matkaa ajaville diesel on edelleen varteenotettava vaihtoehto. Suomalaisten oma etu on mahdollisuus käyttää autoissa jätepohjaista uusiutuvaa dieselpolttoainetta, joka vähentää myös lähipäästöjä.

Houkuttavatko kalliit lataushybridit?

Henkilöautomallistot täydentyvät juuri nyt vauhdikkaasti plug-in-lataushybridiversioilla. Tekniikan hintalisä on helposti 5 000–10 000 euroa.

Polttoainetta säästyy, kun akkuvoimalla voi ajaa sähköllä. Vastaavasti pääomakulut nousevat. Ostaja epäröi.

– Jokaisen autonvalmistajan on tänä vuonna kyettävä rekisteröimään merkittävä määrä lataushybridejä, käytännössä kymmeniä tuhansia autoja. Muuten koviin co2-tavoitteisiin ja 95 gramman keskipäästöihin ei voida yltää, Fordin Suomen toimitusjohtaja Hannu Pärssinen perustelee.

– Pullonkaulana on akkujen saatavuus, toisekseen hinta. Kalliimmissa lataushybrideissä yritysmyynnin osuus korostuu. Ladattavan hybridiauton hinta pitäisi olla 25 000 euron tietämissä, jotta markkinat räjähtäisivät.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Pärssinen tietää jo, paljonko Fordin kiintiöstä on jyvitetty Suomeen. Tänne pitäisi saada kaupan tuhatkunta ladattavaa Kuga-maasturia sekä sata kappaletta isompaa Explorer-mallia.

Kannattaako enää omistaa autoa?

Suomessa vain prosentti tai pari uusista autoista hankitaan käyttöön leasing-sopimuksella. Muissa Pohjoismaissa joka kolmas auto otetaan vuokralle, ei enää osteta omaksi.

– Leasingissa on valtavasti potentiaalia. Auton vuokraaminen yksityiskäyttöön on se tapa, jolla kuluttajan epävarmuus uuden auton jäännösarvosta ja oikeasta moottorivalinnasta saadaan kokonaan pois, K-ryhmän autokaupan toimialajohtaja Johan Friman sanoi toimittajatapaamisessa Vantaalla.

Vehon toimitusjohtajan Juha Ruotsalaisen mukaan autokauppa toimii jatkossa entistä selvemmin konsulttina asiakkaan ja valmistajatehtaan välillä.

Kelpaavatko sähköautot suomalaisille?

Tähän mennessä sähköautot ovat olleet kalliita, mutta monilla on niihin varaa. Tesla 3 nousi viime vuonna tyhjyydestä maan myydyimmäksi sähköautoksi 697 kappaleella. Vielä isompaa ja kalliimpaa Audi e-tronia myytiin 159.

Tänä vuonna tarjonta laajenee. Volkswagen tuo myyntiin odotetun ID.3:n, josta on puhuttu "30 000 euron sähköautona". Ihan tähän ei tosin meillä välttämättä päästä.

Jos sähköauto on oikein hinnoiteltu, kysyntää riittää. Lähtöhinnaltaan 17 400 euroa (mukana valtion 2 000 euron hankintatuki) maksavaa Seat Mii electric -mallia on tilattu Suomeen yli 600 kappaletta. Auton odotusaika tosin on jo venähtänyt kohta kahteen vuoteen.

Miten käy tuontiautojen?

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset 46 000 käytettyä henkilöautoa sekä 5 000 pakettiautoa erityisesti Saksasta ja Ruotsista.

Uutena ostetun henkilöauton co2-päästöt olivat viime vuonna keskimäärin 117 grammaa kilometrillä, mutta käytettynä maahantuotujen bensiini- ja dieselautojen yhä 150 grammaa.

– Jos poliitikot oikeasti haluavat vaikuttaa liikenteen päästökehitykseen, tälle tilanteelle pitäisi tehdä jotakin ja suuripäästöisimmille tuontiautoille antaa jonkinlaista piiskaa, Fordin Hannu Pärssinen ehdottaa.

Yltääkö sähköauto jo Vuoden Autoksi?

Vuoden autouutuuksien joukosta voi jo nyt poimia muutaman helmen. Ensiksi meille ehtii Volkswagen Golfin 8. sukupolvi helmikuun aikana. Se antaa suuntaviivat myös tuoreistetuille sisarmalleilleen Seat Leonille ja Audi A3:lle.

"Normaalivuonna" uusi Golf olisi vahvoilla Vuoden Autoksi 2021, mutta nyt aika on toinen. Saman valmistajan ID.3 voi hyvinkin kerätä suurimman äänisaaliin – tai sitten jokin toinen vuoden lukuisista uusista sähkö- ja hybridiautoista. Odotukset kaikkien uusien autojen yleisestä tasosta ovat tänä vuonna harvinaisen korkealla.