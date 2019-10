Kari Pitkänen

Tekninen vika Bangkokin-lennolla

Valituksen syy: Finnairin Airbus A350:een tuli äkkivika Helsingissä 11.7.2016. Lento AY89 operoitiin varakoneella, jonka seurauksena matkustaja saapui lopulliseen määränpäähänsä Kuala Lumpuriin 5 tuntia 20 minuuttia myöhänsä.

Vaatimus: Matkustaja vaati Finnairilta EU-asetuksen 261/2004 mukaista vakiokorvausta. Vaatimus esitettiin 4.10.2017.

Yhtiön kanta: Matkustaja ei reklamoinut "kohtuullisessa ajassa" eli kahden kuukauden kuluessa. Vika johtui uuden koneen piilevästä suunnitteluvirheestä. Koneen vaihdon takia viivästys oli väistämätön.

Lautakunnan perustelut: Matkustajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos hän saapuu määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulusta myöhässä. Suomen laki ei sisällä erityissäännöksiä saatavien vanhentumisesta tai kanneajoista. Finnair on ollut tietoinen viivästyksestä ja mahdollisesta velvollisuudesta vakiokorvauksen maksamiseen. Lentoyhtiö ei ole osoittanut tiedottaneensa matkustajille virheilmoituksen tekemisestä tietyssä ajassa. Siksi ilmoitus on voitu esittää yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa. Piilevä valmistusvirhe ei vapauta yhtiötä korvausvastuusta.

Ratkaisu: Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Finnair maksaa matkustajalle 600 euron vakiokorvauksen.

Tuuli esti laskeutumisen Madeiralle

Valituksen syy: Finnairin lento AY979 Helsingistä Madeiran Funchaliin 2.10.2017 saapui perille vasta 5.10.2017 lähes kolme vuorokautta aikataulusta myöhässä. Syynä olivat sää- ja tuuliolot kohteessa. Kone piti tankkaus- ja yöpymistaukoja Teneriffalla, Porto Santossa ja Lissabonissa.

Vaatimus: Kaksi matkustajaa vaati, että Finnair palauttaa lentolippujen hinnan 1 090 euroa, koska myöhästyminen ei ollut kohtuullista.

Yhtiön kanta: Myöhästyminen johtui tuuliolosuhteista, miehistön lepoajoista sekä lopulta miehistön vaihdosta. Vaatimus on perusteeton, koska matkustajat ovat käyttäneet lentoliput kokonaisuudessaan reitillä Helsinki–Funchal–Helsinki.

Lautakunnan perustelut: Lennon tarkoituksena ei ole ollut pelkästään matkustajien kuljettaminen Funchaliin, vaan kuljettaminen on ollut tarkoitus tehdä tiettynä ajankohtana. Menolennon viivästyminen kolmella vuorokaudella muuttaa alkuperäistä sopimusta merkittävällä tavalla. Finnairin suoritusta on pidettävä olennaisesti virheellisenä. Matkustajat ovat kuitenkin hyödyntäneet lennon, joten heillä ei enää ole oikeutta purkaa sopimusta.

Ratkaisu: Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Finnair maksaa kahdelle matkustajalle yhteisesti 545 euroa. Päätös oli yksimielinen.

Turvatarkastus viivytti lentoa

Valituksen syy: Finnairin lento AY009 Helsingistä Chicagoon 6.4.2017 viivästyi 27 minuuttia. Sen seurauksena matkustaja menetti jatkolennon New Orleansiin ja saapui perille yli 10 tuntia aikataulusta myöhässä.

Vaatimus: Matkustaja vaati Finnairilta 600 euron vakiokorvausta ja huomauttaa, ettei lentoyhtiö tarjonnut hotellimajoitusta viivästysaikana.

Yhtiön kanta: Syy lennon viivästykseen oli pakollinen Yhdysvaltojen viranomaisten edellyttämä ylimääräinen turvatarkastus lähtöportilla. Siitä vastaava Finavia Oy:n henkilökunta ei saapunut portille ajoissa. Yhtiö kiistää vaatimuksen.

Lautakunnan perustelut: Turvatarkastus on julkinen hallintotehtävä, jota lentoyhtiö ei voi itse tehdä eikä valita sen suorittajaa. Tarkastuksen viivästyminen henkilökunnan myöhästymisen takia on odottamaton tapahtuma, johon lentoyhtiö ei omilla toimillaan voi vaikuttaa. Valituksesta ei ilmene, että matkustajalle olisi aiheutunut menoja lentoyhtiön huolenpitovelvollisuuden mahdollisesta laiminlyönnistä huolimatta. Puutteet huolenpidossa eivät oikeuta vakiokorvaukseen.

Ratkaisu: Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa. Päätös oli yksimielinen.

Sotakoneita Moskovan ilmatilassa

Valituksen syy: Lento Moskovasta Tampereelle Helsingin kautta 15.4.2015 peruttiin lennonjohdon asettamien rajoitusten vuoksi.

Vaatimus: Kaksi matkustajaa vaati Finnairilta EU-asetuksen 261/2004 mukaista vakiokorvausta. Vaatimus esitettiin 18.4.2017.

Yhtiön kanta: Finnairin mukaan oikeus vaatimusten esittämiseen on menetetty, koska matkustajat eivät reklamoineet kahden kuukauden määräajassa. Lento peruuntui, koska Moskovan ilmatila suljettiin Venäjän ilmavoimien operaation vuoksi. Tällöin Helsingistä jo lähtenyt kone joutui palaamaan takaisin lähtökentälle.

Lautakunnan perustelut: Matkustajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos hän saapuu määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulusta myöhässä. Lentoyhtiö ei ole osoittanut tiedottaneensa matkustajille virheilmoituksen tekemisestä tietyssä ajassa. Siksi ilmoitus on voitu esittää yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa. Lennonjohdon asettamat rajoitukset loivat poikkeukselliset olosuhteet, joiden takia matkustajia ei voitu reitittää Helsinkiin edes toisen yhtiön koneella. Finnair on ryhtynyt toimenpiteisiin saadakseen matkustajat perille määränpäähän mahdollisimman nopeasti.

Ratkaisu: Lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta maksaa vakiokorvausta.

Venäjän ilmatila meni kiinni

Valituksen syy: Tanskalaiselta lentoyhtiöltä evättiin lupa lentää Venäjän ilmatilassa. Lomamatkan paluulento Phuketista Helsinkiin 25.12.2017 lennettiin Tukholman kautta. Matkustajat saapuivat Helsinkiin 3 tuntia 30 minuuttia myöhässä.

Vaatimus: Matkustajat vaativat yhteensä 1 200 euron vakiokorvauksia, koska lento myöhästyi yli 3 tuntia ja lentoon sisältyi ylimääräinen välilasku.

Yhtiön kanta: Yhtiö kiistää vaatimukset. Reittimuutos johtui poikkeuksellisista olosuhteista ja Venäjän ilmailuviranomaisten ennakoimattomista päätöksistä. Airbus A330-200-kone vaatii välilaskun, mikäli suora lento Phuketista Helsinkiin ei ole mahdollinen.

Lautakunnan perustelut: Korvauksen aikarajat toteutuvat. Viivästys johtui tapahtumasta, joka ei liittynyt lentoyhtiön omaan toimintaan eikä ollut sen hallittavissa. Toiseen valtioon rekisteröityä varakonetta ei tällä aikataululla ollut mahdollista hankkia. Lentoyhtiö on tehnyt asiassa kaiken sen, mikä on ollut teknisesti ja taloudellisesti kohtuudella mahdollista.

Ratkaisu: Lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta maksaa vakiokorvausta. Päätös oli yksimielinen.

Krabille yli kolme tuntia myöhässä

Valituksen syy: Finnairin lento AY35 Helsinki–Krabi 15.2.2017 saapui perille yli kolme tuntia myöhässä.

Vaatimus: Neljä matkustajaa vaati, että heille maksetaan vakiokorvauksena 300 euroa henkilöltä.

Yhtiön kanta: Finnairin kiistää vaatimukset, koska ne on ensimmäisen kerran esitetty vasta 11.3.2018. Kyse on valmismatkasta, jonka lennon Finnair operoi. Valmismatkaa koskee kahden kuukauden määräaika vaatimusten esittämiseen.

Lautakunnan perustelut: Matkustajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos hän saapuu määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulusta myöhässä. Suomen laki ei sisällä erityissäännöksiä saatavien vanhentumisesta tai kanneajoista. Finnair on ollut tietoinen viivästyksestä ja mahdollisesta velvollisuudesta vakiokorvauksen maksamiseen. Lentoyhtiö ei ole osoittanut tiedottaneensa matkustajille virheilmoituksen tekemisestä tietyssä ajassa. Siksi ilmoitus on voitu esittää yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa. Myöskään valmismatkoja koskeva kahden kuukauden valitusaika ei koske tätä vaatimusta, joka on kohdistettu lentoyhtiöön.

Ratkaisu: Lento viivästyi yli kolme tuntia eikä lentoyhtiö ole edes väittänyt sen johtuneen poikkeuksellisista olosuhteista. Lentoyhtiö on velvollinen maksamaan matkustajien vaatiman vakiokorvauksen.

