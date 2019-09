Autotoimittajan kolumni: Hävettää kuulua siihen ikäluokkaan ja sukupuoleen, joka ivaa nuorten huolta

Kari Pitkänen

Iloinen nuori tyttö. Minäkin tiesin 16-vuotiaana kaikesta kaiken. Ilmastosodan söpö soturi. Näillä pilkkasanoilla donaldtrumpit, jussihalla-ahot ja lasselehtiset ympäri maailman ovat yrittäneet nollata ja vaimentaa tämän hetken tunnetuimman ruotsalaisen.

Greta Thunberg ei vaikene, onneksi. Hän huutaa, koska aikuiset eivät toimi. Me aikuiset emme toimi.

Luontoa ja elämän edellytyksiä tuhotaan, raivataan, poltetaan, myrkytetään ja pilataan nyt niin monin tavoin, että ihmisten ollessa kohteena toiminta täyttäisi kevyesti kansanmurhan tai joukkotuhon määritelmät.

Kuulun siihen sukupolveen, joka vielä sai lahjaksi suhteellisen elinkelpoisen planeetan. Elinikäni aikana lajikato on kiihtynyt, meret muovitettu, metsät raivattu ja ilmasto pilattu.

Olemme onnistuneet nostamaan elintasoa ja parantamaan terveyttä, mutta maapallon tilan suhteen perintömme on surkea. Sitäkin enemmän hävettää kuulua siihen ikäluokkaan ja sukupuoleen, joka nyt avoimesti tahtoo ivata nuorten surua ja huolta luonnon ja oman tulevaisuutensa edellytyksistä.

On turha niuhottaa näillä palstoilla parin desin polttoainesäästöistä samaan aikaan, kun sademetsä palaa. Brasilian Jair Bolsonaro on konkreettisesti osoittanut, miten vaarallista yhden ihmisen holtiton machoilu voi olla koko planeetan tulevaisuudelle.

Maailma on täynnä epäpäteviä johtajia, poliitikkoja, uskonnollisia kiihottajia, palstanpitäjiä, kommentaattoreita ja sellaisiksi pyrkiviä, jotka tietoisesti valehtelevat meille ilmastoasioissa.

Oli sykähdyttävää ja suorastaan liikuttavaa seurata Tampereella maaliskuussa nuorten ilmastomarssia, jossa nuorin poikani oli mukana. Toivon, että pian toisella vuosikymmenellä olevat lapsenlapseni vielä seuraavat Gretan esimerkkiä.

Nuorille on turha selittää, ettei mitään hätää ole. Heille on turha väittää, ettei ihmisellä ole lämpenemiseen osuutta. Heidän auktoriteettinsa ovat jo toiset kuin omamme, ja he tulevat muuttamaan maailman.

Liitytään samaan rintamaan. Je suis Greta!