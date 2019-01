Lähes puolet liikennevahingoista sattuu parkkipaikoilla – Lue vinkit vahinkojen välttämiseen ja kolaritilanteen selvittelyyn

Lähes puolet kaikista vakuutusyhtiöiden tietoon tulevista liikennevahingoista sattuu parkkipaikoilla. Vakuutusyhtiön asiantuntijan mukaan epäselvyydet liittyvät usein tilanteisiin, joissa kolarin toinen tai molemmat osapuolet ovat olleet poistumassa parkkiruudusta ajoväylälle.

– Pysäköintiruudusta lähtevä kuljettaja on tieliikennelain mukaan aina väistämisvelvollinen kaikkea ajoväylällä olevaa liikennettä kohtaan. Ei ole väliä peruuttaako tai ajaako hän eteenpäin ruudusta. Ruudusta lähtijällä on myös aina väistämisvelvollisuus, vaikka joku peruuttaisi ajoväylällä, kertoo Lähi-Tapiolan liikennevahinkojen asiantuntija Johanna Määttä tiedotteessa.

– Kiistoja aiheutuu paljon tilanteissa, joissa molemmat ovat peruuttaneet parkkiruudusta ja ajoneuvot törmäävät ajoväylällä. Toinen osapuoli on saattanut ehtiä pysäyttämään ajoneuvonsa juuri ennen törmäystä. Liikennevahinkolautakunnan vakiintuneen korvauskäytännön mukaan vahingon aiheuttaminen ja korvausvastuu katsotaan menevän pääsääntöisesti puoliksi tilanteissa, joissa ajoneuvot ovat peruuttaneet edes osittain samanaikaisesti ruudusta. Tällöin liikennevakuutuksesta korvataan puolet vastapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas voi hakea kolarointivakuutuksen sisältävästä kaskovakuutuksesta korvausta toiseen puolikkaaseen.

Vahingon aiheuttajan lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahinkoja ja vastapuolen omaisuusvahinkoja. Kaskovakuutuksesta korvataan omalle autolle sattuneita vahinkoja vakuutusturvan tason ja ehtojen mukaisesti.

– Helpoin tapa yrittää välttää parkkipaikkojen yleisiä vahinkoja, on pysäköidä auto siten, että pääsee lähtemään ruudusta ajoneuvon keula edellä. Tällöin on toki edelleen väistämisvelvollinen, mutta näkyvyys ajoväylälle on parempio.

– Vahinkoja seuraamalla olen huomannut, että monilla pysäköintialueilla on epäselvyyksiä väistämisvelvollisuuden suhteen. Pysäköintialueella ajoväylien risteykset ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, ellei ajoväyliä ole liikennemerkein tai muuten merkitty eriarvoisiksi, Määttä jatkaa.

Talviaikaan sattuu vahinkoja, joissa ajoneuvot kohtaavat lumivallien kaventamalla kadulla.

– Näissä tilanteissa naarmuuntuvat usein kyljet ja sivupeilit, kun väistetään rinnakkain liian kapeassa kohdassa. Jos tiellä ei mahdu kahta ajoneuvoa sivuuttamaan toisiaan, toisen on pysäytettävä ajoneuvonsa, jotta sivuutus voi tapahtua vaaratta. Mikäli kumpikaan osapuoli ei ole pysäyttänyt ajoneuvoaan, katsotaan vahingon pääsääntöisesti aiheutuneen kummankin osapuolen menettelystä ja korvausvastuu menee näissä tilanteissa puoliksi.