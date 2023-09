Kun ruska näyttää ensimmäiset merkkinsä, ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden eli fuksien orientaatioviikot jo ohitse. Uudet opiskelijat on perehdytetty yliopisto-opiskelun perusteisiin ja vapaa-ajan rientoihin, eli itse oppiminen saa luvan alkaa. Yksi fukseista on Tessa Peltola, 18, josta koulun alku tuntuu hyvältä, joskin epätodelliselta.

– En tiedä tuntuuko, että olen oikeasti yliopistossa. Tuntuu kivalta, sekavalta ja jännittävältä hyvällä tavalla, Peltola kuvailee.

Espoossa Otaniemen lukion käynyt Peltola odottaa kovin opintojen alkamista ja pakollisten aloitusasioiden loppumista – hän haluaisi päästä jo oppimaan. Vaikka fuksiviikot ovatkin olleet mukavia, ovat yöunet jääneet turhan vähäisiksi. Toisaalta varsinaisen opiskelun alussa on huonojakin puolia: uuden elämänvaiheen aloittaminen tuo mukanaan yksin asumisen, joka aiheuttaa välillä koti-ikävää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Peltola valitsi alakseen psykologian, koska se on kiinnostanut häntä aina.

– Olen aina halunnut tehdä jotain, joka auttaisi muita. Ylppäreihin luin psykologiaa ja varmistuin siitä, että tämä on alani, Peltola kertoo.

Sivuaineina hän aikoo lukea mahdollisesti evoluutiopsykologiaa ja luovaa kirjoittamista. Peltola otti myös espanjan alkeet täysin uutena tuttavuutena, ja harkitsee historiankin opiskelemista.

Hieman eri tunnelmissa on Aksel Tigerstedt, 24. Hän opiskelee neljättä vuotta filosofiaa eli on maisterivaiheen alussa. Tigerstedt pitää filosofiasta, koska se tuntuu vastaavan kaikkiin kysymyksiin muita tieteitä perusteellisemmin.

– Tätä ennen olin luonnontiedelukiossa. Opin filosofian myötä, että fysiikassa käsitellään fysiikan lakeja, mutta vasta metafysiikassa lähdetään tutkimaan olemassaolon rakennetta sinänsä, Tigerstedt avaa.

Luonnontieteissä sulkeudutaan empiiriseen kuplaan, mikä sopii sille alalle. Tigerstedt pitää kuitenkin siitä, että filosofiassa pääsee parhaiten kiinni totuuteen.

Yliopistolle palaaminen uuden lukukauden merkeissä tuntuu Tigerstedtistä hyvältä.

– Teen paljon järjestöhommia, eli aika paljon kavereita pyörii yliopistolla, kun taas kesällä heitä ei näe melkein yhtään, hän sanoo.

Tigerstedt toimii muun muassa ainejärjestönsä Dialectican puheenjohtajana, joten vastuutehtäviä löytyy.

– Tänä syksynä tapahtumien järjestäminen stressaa. Sen lisäksi maisterivaiheeseen siirtyminen muuttaa opiskelua, kun suurin osa kursseista tehdään itsenäisesti kirjatentteinä, eli tehtävää on enemmän.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sekä Peltola että Tigerstedt painottavat lukukauden alussa sitä hyvää puolta, että vuorokausirytmi palaa arkeen. Arjen säännöllisyys on opiskelussa hyvin tärkeää, etenkin vilkasta yöelämää toisinaan viettävälle ihmiselle. Pitää huolehtia siitä, että lepoa tulee riittävästi, ja työt saa palautettua ajoissa.

Tigerstedt tuntee oppiaineessaan lähes kaikki, kun taas Peltolan kaltainen fuksi astuu aivan ummikkona uuteen sosiaaliseen maisemaan.

– Dialecticassa on mahdollisuus tuntea kaikki, kun ollaan niin pieni järjestö. Meillä on filosofiassa älyttömän älykkäitä ja kauniita ihmisiä, kaikki tosi hyviä tyyppejä, Tigerstedt kehuu.

Keskustelu Dialecticassa on rentoa juuri siksi, että kaikki tuntevat toisensa. Suuremmissa ainejärjestöissä asia saattaa olla toisin, mutta yhteisöllisyys on läsnä kaikkialla.

Fuksit perehtyvät tänä syksynä yliopiston perinteisiin, jotka ovat vanhemmille opiskelijoille kasvavissa määrin arkipäivää. Esimerkiksi sitsit, approt ja vuosijuhlat rupeavat olemaan ajankohtaisia fukseille. Tigerstedt pohtii lempiperinnettään yliopistossa:

– Vappu on ehdottomasti hieno spektaakkeli ja kaikilla on hauskaa. Vappuna kaikki on kaunista, eikä mikään tee kipeää.