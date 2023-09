Syksy on monilla uusien alkujen aikaa – yhdellä alkaa opinnot, toisella harrastus, jollain kenties työ. Uusissa tilanteissa on yleensä väistämättä edessä esittäytyminen kanssaihmisille. Osalla pelkkä sana ”esittäytymiskierros” nostaa kylmän hien otsalle. Apua, kohta on oma vuoro, mitä sanon? Osa taas lienee vilpittömän innoissaan, kun pääsee tutustumaan uusiin, kiinnostaviin ihmisiin.

Olen viime aikoina pohtinut tätä arkista tilannetta syvemmin. Kun esittäydymme, mitä oikeastaan kerromme itsestämme? Mitä sanomme tai jätämme sanomatta? Nimen, iän ja kotipaikkakunnan lisäksi omaan perheeseen, ammattiin tai koulutukseen liittyvät faktat ovat yleensä ihmisten puheissa. Samalla kerromme kenties ominaisuuksia, joita itseemme liitämme – oli ne sitten kiinnostuksen kohteita tai luonteenpiirteitä. Tästä kaikesta kerrotusta muodostuu kuva, jollaisena haluamme näyttäytyä muille.

Esittäytyminen tuntuu henkilökohtaisesti ajankohtaiselta, sillä oma tittelini ei muuttunut yhteishaun toiveideni mukaisesti opiskelijaksi. Sen sijaan teen tuttavuutta seuraavanakin vuonna välivuoden kanssa. 1. varasijan aiheuttamaa pettymystä seurasi melkein heti ikävä tunne siitä, että joutuisin seuraavanakin vuonna esittelemään itseni välivuoden viettäjäksi. Sana aiheuttaa minussa allergiaoireita, sillä kuten olen ennenkin todennut, elämässä ei ole välejä. Monesti kuitenkin tuntuu, että nuoret nähdään ja määritetään koulupaikan kautta, eikä esittäytyminen ole kysyjälle riittävä ilman sen mainintaa.

Muistan sosiaalisessa mediassa kerran kiertäneen haasteen, jossa piti kertoa itsestään ilman titteleitä tai ammattia. Siis esimerkiksi olevansa tytär, sisko tai 21-vuotias nuori. Se kuulostaa virkistävältä. Lopulta tärkeintä kun on se millaisia ihmisiä olemme, eikä se mitä teemme työksemme tai opiskelemme.

Kirjoittaja on TS Nuoret -toimituksen toimittaja.