Unescon lukutaitopalkinto ensimmäistä kertaa Suomeen – palkitun yrityksen kasvua ja toimintaa johdetaan Piikkiöstä käsin

Suomalainen lukutaitoa kehittävä Graphogame-oppimispeli sai Unescon King Sejong -lukutaitopalkinnon. Palkinto luovutetaan Pariisissa maailman lukutaitopäivänä 8. syyskuuta. Graphogamen lisäksi palkinto myönnettiin Pakistanissa toimivalle Himalajan lukutaitoprojektille ja eteläafrikkalaiselle Snapplify-yrityksen tuottamalle Afrikan e-kirjastoprojektille.

Graphogame palkittiin merkittävästä työstä lukutaidon kehittämisessä maailmalla. Erityisesti kiitosta sai lukutaidon oppimisen mahdollistaminen oppijoiden äidinkielellä sekä innovatiivinen tapaa hyödyntää pelillisyyttä lukutaidon opetuksessa.

– Olemme äärettömän kiitollisia Unescon King Sejong -lukutaitopalkinnosta. Tämä tunnustus vahvistaa työmme merkitystä ja sitä, kuinka tärkeää on kehittää ratkaisuja, jotka auttavat myös niitä ihmisiä, jotka muuten jäävät opetuksen ulkopuolelle. Olemme nähneet lukemattomia kertoja, kuinka suuri merkitys lukutaidolla on ihmisten elämään, toteaa tiedotteessa Graphogamen perustaja ja toimitusjohtaja Mervi Palander.

Palander johtaa yrityksen kasvua ja toimintaa Kaarinan Piikkiöstä käsin. Graphogame on alun perin suomalainen tutkimusinnovaatio. Se perustuu suomenkieliseen Ekapeliin, joka on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki -instituutin kanssa.

Jyväskylän aloittama maailmanlaajuinen Grapholearn-tutkimusyhteistyö on mahdollistanut oppimispelin laajenemisen kymmenille eri kielille. Pelin avulla voi oppia tehokkaasti myös vieraan kielen teknistä lukutaitoa ja ääntämistä, ja sitä käytetään monissa maissa usealla eri kielellä.

Graphogame-peliä on ladattu tällä hetkellä yli viisi miljoonaa kertaa, ja pelillä on satoja tuhansia aktiivisia käyttäjiä kuukausittain. Graphogame on myös vakiinnuttanut asemansa markkinajohtajana useissa maissa. Yhteistyö valtioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa on mahdollistanut sen, että lapset voivat ladata pelin ilmaiseksi. Näin varmistetaan, että ne lapset, joilla ei ole peliin varaa voivat saada sen käyttöönsä. Peliä voi pelata myös ilman verkkoyhteyttä.

– Lähivuosien tavoitteena on mahdollistaa lukutaito kymmenille miljoonille lapsille. Unescon palkinto tuo meille paljon näkyvyyttä valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja yritysten suuntaan vauhdittaen tavoitteemme saavuttamista, kertoo Palander.

King Sejong -lukutaitopalkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen, ja se on perustettu Etelä-Korean valtion tuella.