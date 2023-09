Näkökulma

M inulla on ollut ilo kirjoittaa jo muutaman vuoden ajan juttuja Turun Sanomien nuorten toimituksessa. Kokemus on antanut paljon – viimeisimpänä se siivitti minut kesätyöhön paikallislehteen kotiseudulleni. Aloin pohtia, mitä oppeja TS Nuorilta olen saanut, ja minkälainen merkitys ylipäätään ensimmäisillä työkokemuksilla on nuorelle?

Kirjoittaminen on laji, jossa ei kai koskaan voi tulla täysin valmiiksi: aina on vielä kulkemattomia polkuja ja puolia, joissa kehittyä. Se on kuitenkin varmaa, että monenlaista oppii kun ottaa askeleen ja ryhtyy kirjoittamaan. Nuorten toimituksessa oppimiseen on tarjoutunut oiva väylä, ja on ollut mielekästä tehdä niin pidempiä henkilöjuttuja kuin henkilökohtaisempia kolumneja. Juttuja on edeltänyt aiheen ideointi ja näkökulmien pohtiminen – tarpeellisia taitoja nekin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Palstallamme on vuosien saatossa kirjoitettu erilaisista aiheista, jotka ovat hyvin usein kummunneet meidän kirjoittajien omista toiveista ja mielenkiinnon kohteista. Uskon, etten olisi ilman näitä kokemuksia innostunut saati tuntenut oloani yhtä varmaksi kesällä uuden työn äärellä. Yksi toimittajan työstä ammennettu oivallus on ollut ihmisten kohtaaminen. On valtava etuoikeus, että työn kautta pääsee kosketuksiin monenlaisiin todellisuuksiin, jotka eivät ole aina itselle tuttuja. Tuntuu hienolta, että saa viivähtää hetken toisen ihmisen maailmassa, ja myöhemmin kirjoittaa näkemästään ja kokemastaan muillekin. Tämäkin hyödyttää varmasti työssä kuin työssä.

Sekä nuorena toimittajana työskenteleminen että kesätyö ovat olleet hyviä kokemuksia. Positiivinen muistijälki onkin avainasemassa, kun työuraa on vasta vähän takanapäin, sanovat tutkimukset ja työelämän asiantuntijat. Mehiläisen työterveyspsykologina Turun seudulla työskentelevä Ida-Maria Sola vahvistaa kesätyökokemuksilla olevan suuri merkitys nuorelle. Psykologina hän katsoo asiaa kokonaisvaltaisesti sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

– Kesätyökokemus on nuorelle monin tavoin tärkeä. Se vahvistaa minäpystyvyyttä ja tunnetta siitä, että kuuluu johonkin. Samalla se monesti avaa oven työelämään ja voi antaa eväitä omaan tulevaan urapolkuun, hän kertoo.

Kesätyö on Solan mukaan parhaimmillaan nuorelle myönteinen ja kannustava kokemus siten, että työssä viihtyy, haasteita on sopivassa suhteessa, eivätkä tehtävät kuormita liiaksi. Työpaikan ilmapiirillä ja työyhteisöllä on myös suuri vaikutus. Sola nostaa esille psykologisen turvallisuuden käsitteen, eli kulttuurin, jossa saa ja uskaltaa tehdä virheitä, asioista uskalletaan puhua, eikä vaikeita asioita kaihdeta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– On tärkeää, että nuori nähdään, häntä autetaan ja hän tuntee kuuluvansa porukkaan. Lisäksi on hyvä, jos kesätyöntekijälle on nimetty tietty vastuuhenkilö, jonka puoleen kääntyä tarpeen tullen, hän havainnollistaa.

Vastaavasti liiallinen työmäärä, jännitteinen ilmapiiri tai kiireen tuntu voivat heikentää työssä viihtymistä. Jos oma kesätyökokemus ei ole ollut paras mahdollinen, psykologi kannustaa lannistumisen sijaan suhtautumaan siihen väliaikaisena vaiheena.

– On hyvä muistaa, kuinka kesätyön ei tarvitse määrittää tulevaa, vaan sen voi ottaa yhtenä kokemuksena. Monenlaisista töistä on myös hyötyä, sen olen omallakin urallani huomannut, hän toteaa.

Media-ala on alkanut tuntua yhä enemmän omalta, kun olen saanut siihen tuntumaa eri tehtävissä. Samalla näen laajempaa merkitystä siinä, että lehdissä pääsevät ääneen eri-ikäiset, ja yhä useampi saa haaveilemaansa työhön hyvän ponnahduslaudan, vaikka nuorten toimituksesta. Olipa ala mikä tahansa, uuteen työhön saapuvia työterveyspsykologi vinkkaa ottamaan tulevasta työpaikasta selvää, lähtemään avoimin mielin ja kysymään rohkeasti, jos jokin mietityttää.

– Työnantajan on tärkeää huolehtia muun muassa riittävästä perehdytyksestä sekä luoda uudelle tulijalle kaikin tavoin mukava ja vastaanottavainen tunnelma. Niillä pääsee jo pitkälle.