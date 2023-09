Artekia, Marimekkoa, Iittalaa, Muuramea, Eero Aarniota – muun muassa nämä merkit ja suunnittelijat korostuvat 18-vuotiaan turkulaisen Nikolas Kurkelan 32 neliön vuokrayksiössä Turun keskustan sykkeessä. Asunnossa pääelementteinä toimivat värikkyys ja vanhojen vuosikymmenten retroaarteet. Vitsikkyyttä ja persoonallisuutta luovat myös hauskat kirpputoreilta bongatut koriste-esineet kuten Karvinen-kello ja kurkkumopo. Lisää retrohenkisyyttä tuovat muun muassa vinyylisoitin, CD-torni ja kasetit.

– Merkkituotteita täällä ovat esimerkiksi Muuramen kaappi ja Artekin sohvapöytä. En halua pidättyä vain yhdessä tyylisuunnassa, eli täällä on sekaisin asioita esimerkiksi 60-, 70- ja 80-luvulta. Tykkään ostaa vapaasti sellaisia juttuja, mistä tulee hyvä fiilis. Jonain päivänä haluaisin omistaa Eero Aarnion suunnitteleman pastillituolin.

Suurin osa löydöistä on Turun kirpputoreilta, kierrätyskeskuksista ja nettihuutokaupoista. Yksikään asunnon huonekalu ei ole ostettu uutena. Osa kalusteista on kuitenkin saatu perheen kautta, sillä Kurkelan isovanhemmat työskentelivät aikoinaan huonekalujen jälleenmyyntiyrityksessä. Esimerkiksi arvostettu Artekin pöytä on saatu ja siten säästänyt Kurkelan kukkarosta paljon rahaa. Pienemmät koriste-esineet Kurkela on hankkinut itse pikkuhiljaa vuosien varrella.

– Ekotoreilta ja Kontista on löytynyt paljon tavaroita. Opiskelijabudjetilla ei voi tietenkään shoppailla kovin usein, mutta tykkään kierrellä monesti eri paikoissa katselemassa. Kaikki kitarani ovat myös ostettu käytettyinä, Kurkela kertoo.

Kirpputorishoppailukin voi ennen pitkää koitua kalliiksi. Kurkelan mukaan hyvä keino säästää on etsiä vähän pienempiä ja tuntemattomampia kirpputoreja, jonne ihmiset ovat lahjoittaneet tavaraa. Tällöin hinnat ovat usein kohtuullisemmat ja niistä voi vielä keskustella myyjän kanssa. Tietysti design-tuotteet, joiden hinnat voivat nousta jopa alkuperäisten yli, ovat asia erikseen.

– Sen olen myös oppinut kirpputoreista, että niihin ei koskaan saa mennä etsimään mitään, koska silloin ei oikeasti löydä mitään.

Nostalgiset vuosikymmenet eivät kulje Kurkelan mukana ainoastaan sisustuksessa vaan esimerkiksi myös vaatteissa ja musiikissa. Lempibändiksi on muodostunut kauan sitten kodin sisustuksessakin esille tuotu The Beatles, mutta myös Dire Straits. Muuta inspiraatiota Kurkela saa samanhenkisistä somepostauksista. Kurkela kuvailee hänen vaatetyylinsä koostuvan muun muassa 70–80-luvun värikkäistä takeista ja farkuista, joita hän myös tuunaa kotona itse maalaamalla niihin omaperäisiä kuvia. Vanha suomalainen design kuten Karhu on myös isossa osassa Kurkelan vaatekaappia.

– Ennen oltiin paljon rohkeampia värien ja printtien suhteen. En sano, että moderni tyyli olisi huono, mutta minimalismi ja maanläheiset värit ovat mielestäni viety vähän äärimmäisyyksiin. Haen persoonallisuutta nimenomaan väreillä ja sitä saadaan menneiltä vuosikymmeniltä.

Retro ei ole ehkä tehnyt vielä virallista comebackia, mutta Kurkela luulee nykynuoria kuitenkin alkaneen kiinnostaa aiemmat vuosikymmenet.

– Nuoret haluavat nähdä minkälaista oli vanhempien sukupolvien aikana ja se kiehtoo. Kyllähän nykyään myös vintageautot ja esimerkiksi vinyylisoittimet ovat muodissa.