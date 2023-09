Turkulainen Elsi Kähkönen, 20, on syksyihminen. Hän sanoo sietävänsä kuumia säitä huonosti ja siksi hän alkaa odottaa syksyä jo kesäkuussa.

– Palan helposti ja kammoan itikoita. Vaikka kesään kuuluu myös ihania asioita, syksy on minun lempivuodenaikani. Luonto on silloin kauneimmillaan. Lisäksi syksy on kahden täysin vastakkaisen vuodenajan välissä ja sellainen siirtymä kiehtoo minua.

Ihanaa syksyllä ovat Kähkösen mielestä syyssateet, lämpimät villapaidat ja metsät, joissa pursuavat sienet. Nautintoa syysihmiselle tuovat marjapiirakka, mausteinen tee ja murhamysteerit.

– Pimeinä ja kylminä iltoina tällainen introvertti saa loistavan tekosyyn pysytellä kotona lukemassa. Syksyyni kuuluvatkin paksut kirjat, kirjeiden kirjoittaminen, marjastaminen sekä sienestäminen, käsityöt ja pimeistä illoista nauttiminen, hän kuvaa.

Neulominen ja virkkaaminen ovat kuuluneet Kähkösen elämään alakoulun ensimmäisiltä luokilta asti. Hän saa käsitöihin inspiraatiota ruskan väreistä ja Kähkönen huomauttaakin, että villasukat, torkkupeitot ja neuletakit kuuluvat kaikki syksyn vakiovarusteisiin.

– Tämän vuoden suuria projekteja ovat virkattu torkkupeitto sekä ystäväni itse värjäämistä langoista neulottu villapaita. Molemmat valmistuvat keltaruskeissa sävyissä. Syksy on mielestäni paras aika tarttua puikkoihin – onhan lapasille ja kaulaliinoille aina käyttöä lämpötilan laskiessa.

Stereotyyppisesti käsityöt ovat Kähkösen mukaan mummojen puuhaa.

– Omassa lähipiirissäni käsityötä kuitenkin arvostetaan iästä ja sukupuolesta riippumatta. Minulla on ympärilläni ihania neulojia ja virkkaajia, joiden kanssa syysillat kuluvat. Monesti ajatellaan, että neulomaan on vaikea oppia, mutta esimerkiksi kaulaliina valmistuu paksusta langasta nopeasti ensikertalaisenkin käsissä, Kähkönen toteaa.

Kuoleman vuodenaikana pidetty syksy tarkoittaa Kähköselle sekä uuden alkua että vanhan katoamista.

– Vanhan on kuoltava pois, jotta uudelle on tilaa. Luonnossa tämä prosessi on mielestäni kaunis. Lehdet tippuvat, mutta puut selviävät. Syksy on kesän säilömisen ja talveen valmistautumisen vuodenaika. Uuden lukuvuoden alku tuntuu raikkaalta loman jälkeen ja ihasteltavaa riittää vuodesta toiseen, Kähkönen kuvailee.

Monia surettavat kesäloman päättyminen, pimeys, kylmyys ja tihkusade. Opiskelun ja töiden tuoma stressi, sekä kaamosmasennus yhdistyvät ihmisten mielissä Kähkösen mukaan syksyn etenemiseen. Tummeneva taivas ja laskeva aurinko eivät haittaa Kähköstä, päinvastoin. Hän tarjoaakin syksyyn toista näkökulmaa ja kannustaa kaikkia seikkailuun.

– Pukeudu sään mukaan ja lyöttäydy syksystä pitävien matkaan. Kutsu ystäviä kylään seuraksi illan pimeyteen. Syksystä ei ole pakko pitää, sillä kesäfani voi syödä jäätelönsä takan lämmössä ja talvi-ihminen voi bongata saapuvan talven merkkejä.

Ennen kaikkea Kähkönen suosittelee lapsille ja aikuisille luonnossa liikkumista. Metsässä voi innostua eväsretkestä, sienestämisestä tai vaelluksesta. Turun ja lähiseudun luontopoluissa riittää Kähkösen mukaan kierrettävää.

– Heijastimet on syytä ripustaa vaatteisiin jo alkusyksystä, ettei pimeys pääse yllättämään. Syksy on parasta aikaa poimia metsästä ainekset piirakkaan tai pakkaseen.