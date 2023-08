Lelukauppojen luvattumaa – aikaisemmin kyseinen lause piti vielä paikkansa, kunnes valitettavan moni Suomen johtava leluliike poistui markkinoilta kokonaan. Tänä päivänä Turussa sijaitsee enää kaksi leluliikeketjua, joista toinen on perheyritys Casagrande. Myllyn liikkeessä työskentelevät 28-vuotiaat Tiia-Maria Elovaara ja Daniela Nieminen kertovat leluille olevan vielä kysyntää älylaitteiden vallankumouksesta huolimatta.

– Digilisaation myötä perinteisten lelujen myynti on ehkä jopa noussut, kun vanhemmat yrittävät tasapainoittaa lasten vapaa-aikaa ja lisätä yhdessäoloaikaa. Asiakaskunta on pysynyt aika lailla samana, kun palvelemme nykyään myös verkkokaupassa. Liikkeissä lapset käyvät ostoksilla myös itse.

Älylaitteiden valtakausi on huomattavissa esimerkiksi siinä, että aikaisemmin valmistetut leikkitietokoneet eivät enää myy, sillä niin monella lapsella on oikea tietokone jo pienestä pitäen. Myös eri konsolipelit ovat jääneet Casagranden valikoimasta erinäisten sovelluspelien takia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kyllähän kännykät ovat sivuuttaneet monia tuotteita, jotka löytyvät nykyään siltä yhdeltä laitteelta. Lasten leikkiaika on tänä päivänä puoliksi puhelimella pelaamista ja puoliksi leluilla leikkimistä, kun taas aikaisemmin viihtyminen oli sataprosenttisesti vain leikkimistä. Nykyään vauvoille ja taaperoille valmistetaan leluälypuhelimia, jotta heidän ei tarvitsisi leikkiä oikeilla puhelimilla, Nieminen kommentoi.

Lelumarkkinat muuttuvat uusien trendien ja ilmiöiden noustessa siinä missä muutkin. Juuri nyt Nieminen on kuitenkin huomannut, että vanhat klassikkolelut olisivat tulossa pian takaisin ja ostajia olisivat itse asiassa nuoret aikuiset.

– 80–90-luvulta comebackin tekivät muun muassa Ninja Turtlesit, Master of the Universe ja alkuperäiset My Little Ponyt. Ostajia ovat pääosin nuoret aikuiset ja aikuiset, koska he muistavat ne omasta lapsuudestaan ja haluavat nostalgisoida leluja. Aikuisten lelukeräilyä näkyy Suomen skaalalla harvemmin, vaikka esimerkiksi Jenkeissä keräily on hyvin suosittua, Nieminen kuvaa.

Ajan saatossa lelujen myynti on siirtynyt vahvasti myös vähittäismyymälöihin sekä marketteihin ja se uhkaa yksityisiä leluliikkeitä entisestään. Nieminen kuitenkin vakuuttaa, että erikoismyymälöille sekä laajalle valikoimalle on edelleen kysyntää haasteista huolimatta.

– Toki se luo meille paineita, että kilpailijoita eivät ole puhtaasti muut lelukaupat vaan myös jokainen supermarket, joka myy leluja jollain tasolla. Ostamamme volyymit ovat huomattavasti maltillisempia, jolloin hintakilpailussa voi olla ajoittain haastavaa pysyä mukana.

Lelukaupassa arvellaan, että leikkiminen lopetetaan nykypäivänä paljon aikaisemmin kuin ennen. Nyt jo 5.–6.-luokkalaiset voivat siirtyä leikkimisestä kauppakeskuksissa hengailuun, koska leikki voidaan kokea nolona. Leikkimisen lopettaminen johtuu Niemisen mukaan myös toisesta syystä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Koronan aikana huomasin, että lapsilla oli todella paljon harrastuksia, joka vie lapsilta kaiken vapaa-ajan koulutöiden ja muiden askareiden jälkeen eikä siten leikkimiselle ole enää aikaa. Kun harrastuksiin ei pandemian aikana voinutkaan enää mennä, alkoivat esimerkiksi nuket myymään heti enemmän. Sosiaalisessa mediassa toimii monia vaikuttajia, joiden inspiroimana lelut löytävät takaisin leikittäväksi jopa leikki-iän jälkeen. Älylaitteiden lisääntyneestä käytöstä on siis myös seurannut positiivisia ilmiöitä, Nieminen lisää.

Nieminen ja Elovaara puhuvat leikkimisen puolesta muun muassa siitä syystä, että heistä mielikuvitus katoaa, kun pelien myötä kaikki on niin valmiiksi pureskeltua eikä lapsen itse keksimää.

– Virtuaalinen toiminta saattaa usein olla lapselle hyvin yksinäistä, kun taas leikkimisessä toimii usein jonkun läsnäolo, Elovaara uskoo.

– Sosiaalinen kehittyminen ja jakaminen ovat suuressa roolissa leikeissä, jotka ovat nyt vaarassa hävitä, Nieminen lisää.