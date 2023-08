Prometheus-leirin tuki ry eli Protu on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka järjestää aikuistumisleirejä kaikille, mutta erityisesti nuorille. Turkulainen Alma Koivisto, 23, on yhdistyksen puheenjohtaja. Alun perin Tampereelta Turkuun muuttanut Koivisto kävi protuleirin monille tuttuun tapaan 15-vuotiaana ja koki viikon hauskana. Vapaaehtoistyöhön yhdistykselle hän lähti vasta pari vuotta myöhemmin ystävän innoittamana. Vuosi vuodelta enemmän vastuita haalinut Koivisto on ollut puheenjohtajan pestissä nyt parisen vuotta.

– Minut on saanut jatkamaan protutoiminnassa kohtaamiset, ihmissuhteet ja ystävyydet, joita olen löytänyt Protun kautta. On myös ollut hirvittävän hauskaa leireillä, Koivisto kertoo.

Protuleirejä vedetään vapaaehtoisvoimin, mistä Koivistolla on runsasta kokemusta. Leirien vetämisen lisäksi hän on toiminut eri jaostoissa, kouluttanut uusia aktiiveja ja toiminut rekrytointiryhmässä, joka vastaa leiritiimien kokoamisesta. Lisäksi hän on toiminut Protussa rivihallituslaisena, tukihenkilönä ja kokkina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kaikista antoisinta minulle on ollut se, mitä siellä leirillä oikeastaan tapahtuu lasten kanssa ja se, kuinka ainutkertainen kokemus se voi olla heille. Protulla tapaa uusia ystäviä ja turvallisia aikuisia. Siellä keskustellaan samalla asioista, joista ei ole päässyt puhumaan aikaisemmin, Koivisto pohtii.

Koivisto on leirinvetäjänä ja hallinnollisena auktoriteettina saanut kokemuksia kykeneväisyydestä ja siitä, että omalla toiminnalla on väliä. Jatkuva yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa on ollut palkitsevaa. Puheenjohtajaksi Koivisto haki aikoinaan kunnianhimonsa takia ja siksi, että voisi tehdä omien arvojen mukaista työtä, joka tuottaa kollektiivista hyvinvointia. Yllättävien olosuhteiden johdosta yhdistyksessä oli puheenjohtajan paikka vapaana.

– Koin velvollisuudekseni kokeilla, mitä siitä tulisi, Koivisto sanoo.

Protu on nuorisotyön kentällä iso yhdistys, jonka puheenjohtajalla on suuri vastuu harteillaan. Etenkin Koiviston kaltaiselle nuorelle vapaaehtoiselle saappaat ovat suuret täyttää: puheenjohtajan kontolla on valtavasti vastuuta ja kokonaiskuvan koordinointia. Koivisto kokee, että johtamisen yleiset haasteet ovat läsnä myös puheenjohtajan toiminnassa.

– Oikea-aikaiseen puuttumiseen ja panostamiseen sekä sen erottamiseen, mikä on tärkeää, kulminoituu monen nuoren ihmisen haaste näissä hommissa. Huomaan, kuinka paljon abstraktissa kokonaisuuden hallitsemisessa on opittavaa.

Koiviston oma elämä ja vapaa-aika kietoutuvat myös siviilissä niin vahvasti Protun ympärille, että vapaa-ajan ja työn erottaminen on haastavaa. Sitä vaikeuttaa edelleen se, ettei Protu ole Koivistolle työtä vaan vapaaehtoistoimintaa. Päätoimisesti hän on kuntouttavassa työtoiminnassa. Koivisto viettää mielellään aikaa läheistensä kanssa, käy taidenäyttelyissä ja harrastaa monipuolisesti kaikkea kulttuuria. Turussa asumisesta huolimatta hän matkustelee vapaalla paljon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tämä vaatii paljon opettelua rajanvedossa ja delegoimisessa sekä avoimessa kommunikaatiossa omasta jaksamisesta. Sikäli on tämä on mielenkiintoista, että on valtava vastuu mutta vapaaehtoisuus, Koivisto kuvailee.

Koiviston lempiasioita Protussa on yhteisöllisyyden tunne.

– Leirillä pääsee osaksi yhteisöä, johon on tervetullut omana itsenään. Se on varauksetonta ja pyyteetöntä hyväksytyksi tulemista.

Lisäksi Koivisto mainitsee parhaiksi asioiksi leiritiimin kanssa nauramisen iltapalaverissa sekä heittäytymisen ohjelman toteuttamisessa – sen, että kaikilla on hyvä olla. Hassuttelu on Koiviston mielestä tärkeää.