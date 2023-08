Ensi viikon torstaina 17. elokuuta kannattaa lähteä kaupungille, sillä Turun keskusta täyttyy jälleen erilaisista taiteellisista ohjelmanumeroista. Turun Taiteiden yö on eri taiteenlajeja yhteen keräävä tapahtuma, joka järjestetään jo 34. vuotta putkeen. Veronika Backmanille, 23, tuleva Taiteiden yö näyttäytyy uudesta näkökulmasta, sillä hän on ensi kertaa pitämässä pistettä tapahtumassa.

– Olin viime vuonna kiertämässä Taiteiden yössä. Tänä vuonna isäni heitti ilmoille ehdotuksen, että voisin osallistua tapahtumaan itse ja siitä idea sitten lähti, Backman naurahtaa.

Hänen pisteelleen tulee esille akryylimaalauksia ja hiilipiirroksia. Töitä on noin 25 ja kesäloma on kulunut niitä viimeistellessä.

Backman kertoo piirtäneensä lapsesta alkaen. Maalaaminen ja hiilipiirrokset ovat kuitenkin hänelle vielä suhteellisen uusi tuttavuus, koska ne ovat tulleet mukaan vasta pari vuotta sitten. Taiteiden yö on nuorelle taiteilijalle uusi askel omien töiden jakamiseen laajemmalle yleisölle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Olen välillä ollut todella arka oman taiteeni suhteen, joten odotan tämän vuoden Taiteiden yöltä kaikkein eniten sitä, että uskallan ja pääsen näyttämään teoksiani muille, Backman paljastaa.

Sosiaalinen media tekee taiteesta saavutettavampaa

Internet ja sosiaalinen media ovat muovanneet myös taiteen tekemistä ja jakamista.

”Minulle taide on sitä, että jokainen tuo omaa olotilaansa ja mielikuvitustaan esille, ja on todella tärkeää, että ihmiset saavat näyttää sitä tavalla tai toisella.” Veronika Backman

– Nykyään taide tulee tietyllä tavalla enemmän esille. Taiteen jakaminen on tullut helpommaksi. Toisaalta kilpailu näkyvyydestä on samalla entistä kovempaa, koska kuka tahansa voi jakaa teoksiaan. On kuitenkin positiivinen asia, että laajempi joukko ihmisiä pystyy näkemään töitä, vaikka ei fyysisesti pääsisi paikalle katsomaan niitä, Backman pohtii.

Hän itse on jakanut töitään Instagramiin ja Facebookiin, missä kuka tahansa voi katsella ja kommentoida niitä vapaasti.

Backman uskoo, että sosiaalinen media on muovannut myös nuorten suhtautumista taiteeseen. Taiteen jakamisen helppous voi esimerkiksi lisätä siihen liittyvää yhteisöllisyyttä.

– Minulle taide on sitä, että jokainen tuo omaa olotilaansa ja mielikuvitustaan esille, ja on todella tärkeää, että ihmiset saavat näyttää sitä tavalla tai toisella. Se on hieno kokemus tekijälle, mutta taidetta on myös ihana katsoa, Backman kuvailee omaa suhdettaan taiteeseen.

Omiin teoksiinsa hän löytää inspiraatiota luonnosta ja eläimistä sekä ympäröivistä maisemista.

Taiteiden yö tarjoaa elämyksiä kaiken ikäisille

Taiteiden yö on koko taidekenttää yhdistävä tapahtuma ja se houkuttelee niin taiteen tekijöitä kuin sen kokijoitakin monipuolisesti eri taiteen muotojen pariin. Tapahtuma on avoin, eli kuka tahansa saa ilmoittaa mukaan ohjelmanumeron. Perinteisempien taidemuotojen kuten kuvataiteen, musiikin ja näyttämötaiteen lisäksi tänä vuonna voi esimerkiksi päästä kokeilemaan tankotanssia, ihastelemaan kelloja tai kuuntelemaan loitsulaulua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös eri ikäiset osallistujat on huomioitu. Perheen nuoremmille on suunnattu esimerkiksi puulelupiste sekä Vartiovuorenmäellä järjestettävä sadunomainen tapahtuma. Backman pitää suurta vuosittain toistuvaa taidetapahtumaa hienona ja tärkeänä mahdollisuutena.

– Kaikki ikäryhmät on tärkeä ottaa huomioon, oli kyse sitten lapsista, nuorista tai vanhuksista. On hyvä, että kaikille olisi mielenkiintoista nähtävää. Eikä se olisi pahitteeksi vaikka tällaisia tapahtumia olisi enemmänkin, hän toteaa.