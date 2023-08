Turkulaisella Laura Hackilla, 21, on kaksi kotikaupunkia. Opiskelupaikan myötä Hack muutti Turkuun Helsingistä alle vuosi sitten. Helsingissä hän oli asunut jo kymmenen vuotta. Turusta piirtynyt kuva on Hackin mielessä tarkka.

– Turku on asemansa ja varansa menettänyt leskirouva, jonka kaulassa kiiltelevät perintöhelmet. Asu on Gina Tricotia. Turku rakastaa kertoa tarinoita lapsuudestaan ja nuoruudestaan, jolloin seikkailua ja mammonaa riitti. Vaikka välillä näihin tarinoihin meinaa kyllästyä, Turussa on silti viehätysvoimaa ja viisautta, mitä kunnioitetaan vitseistä huolimatta, Hack ajattelee.

Helsinkiä Hack kuvailee puolestaan 50-vuotiaaksi uransa huipulla olevaksi besserwisseriksi, joka rakastaa Turun tavoin puhua itsestään. Kaupungin korkea asema ja vauhdikas elämä vetävät puoleensa.

– Helsingissä on kuitenkin jotain aika väsyttävää ja kun Pariisi tai Lontoo liittyvät keskusteluun, Helsinki menettää itseluottamuksensa ja vilkuilee isompia ja parempiaan, Hack hymyilee.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ennen Turkuun muuttoaan Hack oli muuttanut ilman perhettään jo kolme kertaa. Turusta tuli Hackin oma kaupunki, eikä hänen perheensä, sukulaistensa, poikaystävänsä tai tuttujensa.

– Vihdoin tuntui siltä, että napanuora katkesi. Minun ei olisi ollut pakko muuttaa, sillä olisin voinut pitää toisen välivuoden ja hakea Helsingin yliopistoon uudelleen, mutta en tehnytkään odotettua. Sukelsin ypöyksin uuteen kaupunkiin ja se oli näin egoistiselle nuorelle todella valloittava ajatus, Hack vitsailee.

Aluksi pienempään kaupunkiin muuttaminen oli Hackille shokki. Kerrostalot, kahvilat, kirpputorit ja ihmiset olivat pienemmässä mittakaavassa kuin Helsingissä. Pian Hack alkoi kuitenkin arvostaa sitä, että paikasta toiseen kykeni kävelemään nopeasti.

– Tykästyin Turun pienuuteen ihan valtavasti. Turussa asumisessa on parasta juuri lyhyet etäisyydet, sillä minulla ei ole bussikorttia tai pyörää. Kävelen yleensä kaikkialle. Turku on myös ihan eri tavalla opiskelijakaupunki kuin Helsinki, sillä opiskelija-alennusta saa vähän kaikkialla ja haalarimerkkejä voi ostaa niin kukkakaupasta kuin Prismoistakin.

Helsinki ja Turku ovat Hackin mukaan kotikaupunkeja yhtä lailla. Turussa kodilta tuntuvat kuitenkin vain kampusalue, pääkirjasto, oma kotikortteli ja Aurajoki.

– Helsingissä saman tunteen herättävät kaikki ilmansuunnat, kummut ja kannot. Aina kun palaan Helsinkiin, huokaisen helpotuksesta, sillä tiedän olevani kotona. Toisaalta aina kun palaan Turkuun, huokaisen helpotuksesta, sillä tiedän olevani kotona. Ehkä Helsinki kuitenkin vie sen kodin paikan, vaikka minulla ei ole siellä tällä hetkellä edes omaa asuntoa, Hack pohtii.

Kaikkein haasteellisinta kahdessa kotikaupungissa on Hackin mielestä se, miten paljon rahaa ja aikaa menee matkojen ja aikataulujen sumplimiseen. Myös ihmissuhteet mietityttävät, sillä helsinkiläisistä ystävistä etääntyy, kun heidän kanssaan ei vietä niin paljon aikaa arjessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Minulta menee ohi myös paljon turkulaista menoa ja hupia, sillä vietän viikonloput pitkälti Helsingissä. Näin molempien kaupunkien ihmissuhteet kärsivät ja tulee vähän juureton olo kaveripiirissä, Hack sanoo.

Stereotypia, jonka mukaan turkulaiset ovat sisäänpäin lämpiäviä ei pidä Hackin mukaan paikkaansa.

– Silti yksinäisiä hetkiä on ollut, kun orastavat ihmissuhteet tuntuvat oudoilta ja niin kiusallisilta, vaikka olen kuinka yrittänyt esittää, ettei näin olisi. Ehkä tietty irrallisuuden tunne lähtisi, jos olisi kunnollinen ”Turku-porukka”. Haluaisin seikkailemaan kaupungille yhdessä, Hack toteaa.