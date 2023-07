TurkulainenVille Viitanen, 20, muistaa yhä, miten kipinä rap-musiikkia kohtaan syntyi. Oli vuosi 2012, kun mp3-soittimeen ladattu Cheekin legendaarinen albumi Sokka irti teki lähtemättömän vaikutuksen kakkosluokkalaiseen pikkupoikaan. Rap-musiikki vei mukanaan kertaheitolla.

– Räpistä tuli heti osa elämääni, mutta omia musajuttuja aloin työstää enemmän kaksi vuotta sitten. Silloin otin yhteyttä toiseen nuoreen turkulaisräppäriin, LowkeyLukakseen. Hänestä tuli ikään kuin mentorini ja pääsin studiolle hänen kauttaan, Valloittaja-artistinimellä musiikkia tekevä Viitanen muistelee.

Ysistä viiteen -studiolla Viitanen tutustui moneen muuhun aloittelevaan artistiin, ja pikkuhiljaa heistä muodostui kaveriporukka. Studiolla hengailu ei ole pelkkää hampaat irvessä riimien rustaamista, vaan musahommia tehdään yhdessä pilke silmäkulmassa ja toinen toisiaan tsempaten. Yhteistyö ja verkostot ovatkin tärkeä osa musiikin tekoa. Niiden ohella sosiaalisen median merkitys on Viitasesta valtava. Somen hyvä puoli on se, että käytännössä kuka tahansa voi ponnahtaa pinnalle. Moni uusi artisti onkin noussut suosioon esimerkiksi Tiktokin kautta.

– Some on elintärkeä alusta artisteille ja omaa musiikkia kannattaakin mainostaa siellä. Toisaalta kilpailu on kovaa. Koko ajan täytyy miettiä, mikä olisi seuraava askel ja hitti, Viitanen pohtii.

Hän jatkaa, että somen kautta on helppo löytää uutta kuunneltavaa. Musiikki, jota Viitanen itse kuuntelee, toimii usein inspiraationa hänen omiin biiseihinsä. Lisäksi inspiraatio uuteen biisiin voi löytyä mistä vain, jopa yllättävän arkisista tilanteista.

– Piakkoin ilmestyvään biisiini Äijät ei tanssi sain idean, kun aloin kiinnittämään huomiota siihen, miten bileissä mimmit reivaavat tanssilattialla mutta pojat eivät niinkään, Viitanen kertoo.

Rap-musiikin ympärillä käy kova kuhina. Vuonna 2022 Emma-gaalassa vuoden artistiksi ehdokkaina olleista kuudesta neljä olivat räppäreitä. Rap-musiikki hallitsee niin Suomen hittilistoja kuin kesän festarilavoja. On sanomattakin selvää, että genren nousukiito vaikuttaa nuorisokulttuuriin. Stereotypia 2020-luvun hittiartistista on rääväsuinen räppäri, joka riimittelee rahasta, päihteistä ja naisista. Moni saattaa kavahtaa ja vaihtaa radiokanavaa säkeet kuullessaan.

– On totta, että joissain rap-biiseissä on hurjia sanoituksia, jotka eivät sovi herkimmille. Toisaalta se kuuluu genreen ja lyriikoiden on tarkoituskin shokeerata, Viitanen sanoo.

Räppiä löytyy kuitenkin moneen lähtöön. Genren sisältä löytyy myös kepeämpiä kappaleita, rakkausbiisejä sekä hittejä, joissa räpätään päihteitä vastaan. Niin kuin kaikessa muussakin musiikissa, myös räpissä käsitellään monenlaisia aiheita erilaisista näkökulmista.

Toinen rap-musiikkiin liittyvä stereotypia on siihen kuuluva flexaus eli leveilykulttuuri. Räppärit kaahaavat hienoilla autoillaan merkkivaatteet päällä ja kultaketjut kaulassa.

– Flexaus kuuluu rap-kulttuuriin. Se on räppäreille tapa rakentaa henkilöbrändiään, kun ihmiset tunnistavat artistin esimerkiksi hänen koruistaan, Viitanen arvioi leveilykulttuurin merkitystä.

Myös tietynlainen isottelu on osa brändiä. Räppärit uhkuvat itsevarmuutta, tai ainakin esittävät itsensä niin. Jotta ulkokuori on uskottava, on asiat esitettävä varmalla otteella.

– Ihmisestä näkee kyllä läpi, jos hän yrittää olla jotain mitä ei oikeasti ole. Jos räppään aiheesta, jonka takana en seiso, kuulee kyllä, että olen oikeasti eri mieltä, Viitanen toteaa.

Musiikki on monelle tapa ilmaista ja kanavoida tunteita. Rap-musiikin itsevarmuus saattaa tarttua kuulijaan.

– Itsevarmuutta pystyy ikään kuin huijaamaan itselleen, ja vähitellen siihen alkaa uskoa. Rap-musiikista tarttuu itsevarmuus ja hyvä meininki.