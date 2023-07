Monen nuoren unelma on nähdä maailmaa ja seilata läpi tuntemattomien kulttuurien jo nuorena. Valitettavasti nuoren matkakassa harvemmin kestää pidempiä kaukomatkoja, joten matkustamisen eteen pitäisi rehkiä töitä hiki hatussa. Pitäisikö nuorten vain siirtää matkustussuunnitelmiaan myöhemmäs?

Reppu sylissä, tuntemattomat, mutta kiehtovat maisemat nopeasti ohi kiittäen, raisiolainen Aada Huhtala, 19, istuu junassa määränpäänään Sveitsi. Takana siintää juuri vierailtu Pariisi ja edessä on vielä noin kuukausi tutustumista eri Euroopan maihin. Tarkoituksena Huhtalalla on kulkea Euroopan läpi ja palata laivalla kotiin Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta. Matkassa hänellä on mukanaan tuore ystävä samasta joukkueesta. Heitä molempia yhdisti innokkuus nähdä ja kokea maailmaa, ja Huhtalalla on tuttuja, jotka ovat käyneet interreilaamassa.

– Interreilaamisessa on se oma suolansa, kun spontaanisti vaan päätetään aamulla mihin lähdetään pitkälti ilman rajoitteita. Interreilaus on mahdollista myös pienellä budjetilla, Huhtala toteaa.

Pohjustus matkaa varten tehtiin kuitenkin jo vuosia sitten, kun matkustuspäätöksen jälkeen oli aika aloittaa rahan säästäminen. Huhtala kertoo olevansa kiitollinen siitä, että saa asua edelleen äitinsä luona ja siten säästäminen on ollut helpompaa. Hän on tehnyt töitä osa-aikaisesti jo opintojen aikana, mutta kokopäiväisesti vasta muutaman kuukauden ennen reissua opintojen loppupuolella.

– Säästämisen aloitin jo noin vuosi sitten ja esimerkiksi interrail-passin maksoin hyvissä ajoin. Valmistumisen myötä sain myös lahjaksi reissurahaa, mikä helpotti matkakassaa.

Säästämisestä huolimatta on oltava realistinen matkustamisen kuluista. Yöpymisen suhteen Huhtala suosii hostelleja ja Airbnb-asuntoja, jotka maksavat hänen mukaan vain noin 20–60 euroa yössä riippuen paikasta. Toinen pakollinen matkakassaa keventävä kulu on tietysti ruoka. Näissä kuluissa Huhtala pyrkii säästämään muun muassa tekemällä enemmän ruokaa itse ja välttelemällä kalliita ravintoloita, ainakin pääosan matkasta. Muut kulut ovat Huhtalan mukaan ihan omista suunnitelmista kiinni.

– Euroopan hintojen kallistuttua viimeisten vuosien aikana kuluja on varmasti paljon, mutta niitäkin voi hillitä hyvin omalla tekemisellä. Voi päättää haluaako esimerkiksi kävellä vai käyttää kaupungin julkista liikennettä liikkuessaan paikasta A paikkaan B. Maksulliset nähtävyydet ovat myös itse päätettävissä. Meidän päiväbudjetti on näillä näkymin sata euroa, mutta loppujen lopuksi se riippuu kohteesta, Huhtala tuumii.

Matkustushimosta ja innosta huolimatta Huhtala koki aluksi pientä jännitystä tulevasta. Eri maissa ja eri kielten seassa kulkeminen tuntui pelottavalta, mutta hän ajatteli jännityksen olevan pohjimmiltaan kuitenkin vain hyvä asia. Vaikka vanhempia hirvitti aluksi hieman ja matkustuspäätöstä kyseenalaistettiin, päästivät he tyttärensä matkalle ilomielin. Nyt Huhtala odottaa innolla erityisesti sitä, mitä Kroatialla ja Alankomailla on tarjota hänelle. Jo nyt ennen matkan päättymistä hän osaa sanoa mielipiteensä reppureissaamisesta.

– Ymmärrän, että jokaisella opiskelijalla ei välttämättä ole rahallista mahdollisuutta matkustella, ja vaikka olisi, se vaatii töiden tekemistä ja varmasti priorisointia esimerkiksi juhlimisen ja shoppailun suhteen. Aion kuitenkin ehdottomasti jatkaa interreilaamista tulevaisuudessa. Maailma on niin suuri ja ihmeellinen paikka ja haluan nähdä sitä. Reppureissaus on mielestäni kaikista paras mahdollisuus nähdä aidosti eri maita ja tutustua niiden ihmisiin.