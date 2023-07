Monelle nuorelle voi olla hankalaa löytää uutta harrastusta, joka jatkuu alkuhuuman jälkeenkin. Toisin kävi kaarinalaiselle Leo Autiolle, 21, kun hän päätti alkaa opetella tanssia kaksi vuotta sitten, ja vielä täysin itsenäisesti. Kaikki alkoi, kun Aution pitkäaikainen BMX-harrastus tuli tiensä päähän. Liika matkustaminen radoille kävi lopulta turruttavaksi ja lajista eläköityminen oli pian ainoa vaihtoehto, vaikka Autio olikin lajissa Suomen kärjessä. Pian Aution elämässä aukesi uusi sivu, kun eteen ilmestyivät Tiktok-videot shufflesta. Hän tiesi heti, että tämä oli juttu, mitä hän halusi tehdä.

– Tanssin aloittamiselle oli monta syytä, mutta yksi syy oli, että halusin olla letkeämpi baarin tanssilattialla. Halusin tietysti muutenkin oppia tanssimaan. Halusin myös lisää uusia kavereita, koska BMX:n loputtua entinen ystäväpiirikin vähän jäi. Kiinnostuin shufflesta, kun näin siitä videoita ja kokeilin perässä. Nyt se on vakituinen harrastus, Autio kertoo.

Shuffle saattaa ohimennen näyttää satunnaiselta ja nopeatempoiselta hyppelyltä. Tosiasiassa kyseinen tanssi koostuu hallituista perusaskelista ja freestylen elementeistä.

Aution shuffle-harrastus alkoi ja on jatkunut tähän päivään asti lähes kokonaan omatoimisena, vaikka Suomen shuffle-yhteisö onkin melko laaja. Aluksi tanssi oli hänestä hyvin vaikeaa, koska se on nopeatempoista ja freestyle on yleensä haastavaa aloittelijalle. Aution aloittaessa hän oli täysin kokematon ”rautakanki”, mutta seuraamalla Youtuben tanssivideoita hän alkoi oppia perusliikkeitä ja nähdä kehitystä. Vasta vuoden jälkeen Autio pistäytyi ryhmätunnilla Turussa.

– Alusta alkaen olen katsonut ylöspäin espanjalaista shuffle-tanssija Marktorea ja olenkin katsonut hänen kaikki videonsa varmaan yli kymmenen kertaa.

Lajin paras asia on Aution mielestä sen rento ja luova puoli. Perusaskeleet ovat helposti muokattavissa erilaisiksi variaatioiksi ja tanssi koostuu enimmäkseen freestylesta. Tärkeintä ei ole tarkka jalkatyö vaan hauskanpito yhteisön kanssa. Autio aikookin osallistua syksyllä Suomessa järjestettävään shuffle-turnaukseen. Koska hän haluaa menestyä tulevissa kilpailuissa, hän pyrkii kehittymään lajissa jokaisen treenin aikana.

Tällä hetkellä Autio harjoittelee joka viikko 2–4 kertaa vähintään tunnin kerrallaan, riippuen työaikatauluista. Hän haluaa huolehtia siitä, että tempo pysyy yllä eikä harjoittelusta tule viikonkaan taukoa. Harjoitella voi oikeastaan missä tahansa aina omasta huoneesta julkisille paikoille ja ulkonakin sään salliessa. Aluksi Autio tanssi valmiiden koreografioiden mukaan, mutta nykyään freestyle on tuntunut eniten omalta jutulta.

– Freestyle on parasta, kun pääsee heittäytymään musiikkiin ja pitää miettiä omia liikkeitään. Olen tehnyt omiakin koreografioita ja pyrin siihen jatkossakin, Autio sanoo päättäväisenä.