Nousiaisten Pyhän Henrikin kirkossa kajahtaa kesäisenä aamupäivänä. Kirkon etuosassa urkujen ääressä istuu ja taituroi 19-vuotias Lotta Pelkonen. Musikaalinen maskulaisnuori toimii kesäkanttorina eli seurakunnan vakituisen kanttorin kesäsijaisena ja harjoittelee paraikaa alkuiltapäivän siunaustilaisuutta varten.

Nuoren kesäkanttorin alkukesä kului Nousiaisten seurakunnassa, mutta kesäloman jälkimmäisen puoliskon Pelkonen työskentelee Maskussa. Kysyntää nuorelle urkujen soittajalle on siis riittänyt mukavasti.

– Olen tehnyt jo aikaisemmin paljon sijaisuuksia juuri näissä seurakunnissa, joten olin sellainen tuttu sijainen ja pyydettiin, josko tulisin, Pelkonen tuumaa.

Nuori kanttori on kirkossa yhä hieman harvinaisempi mutta usein varsin ilahduttava näky, ja siitä Pelkonenkin on saanut kuulla.

– On sanottu, että kiva, kun noin nuori soittaa, Pelkonen tiivistää hymyillen.

Kesäkanttorin ensisijainen työtehtävä on erilaisissa toimituksissa soittaminen. Jumalanpalvelusten ja messujen lisäksi musiikkia ja siten kanttoria kaivataan viikoittain myös esimerkiksi siunaustilaisuuksiin ja vaihtelevasti myös vihkimisiin eli hääseremonioihin. Pelkosen työtehtävät eivät kuitenkaan rajaudu vain urkujen ääressä istumiseen kirkossa, sillä kanttorin tehtävänä on käytännössä koko seurakunnan musiikkitoiminnasta vastaaminen. Vaikka kesällä kuorot ja muskarit ovat tauolla, järjestää seurakunta kesäaikaan kerhoja esimerkiksi eläkeläisille. Niissä kesäkanttori Pelkonen muun muassa laulattaa kävijöitä.

– Ne ovat aina mukavia tilaisuuksia. Eläkeläisten kanssa on kiva jutella, ja kun he tykkäävät laulaa, niin on aina kaikkia toivelauluja.

Samalla uuden kesäkanttorin nuoret kasvot tulevat tutuiksi seurakuntalaisille ja aktiivisille tilaisuuksissa kävijöille.

– Kun samoja ihmisiä käy tilaisuuksissa, niin kyllä he vähän jo tuntevat ja tietävät, kuka minäkin olen, Pelkonen hymyilee.

Vaikka Pelkonen pitää työn sosiaalisemmasta puolesta, parasta kesäkanttorin pestissä on yksinkertaisesti urkujen soittaminen. Siksi Pelkonen nauttii eniten messuista, joissa kanttorilla on musiikin suhteen käytännössä vapaat kädet.

– Tykkään soittaa messuja, koska niiden musiikit saa rakentaa itse. Saan päättää virret ja kaikki muut musiikit itse. Tietenkin kysyn papilta, jos on jotain virsiehdotuksia. Muihin musiikkikohtiin soitan yleensä jotain urkukappaleita, eli se on vapaampaa.

Siunaustilaisuuksissa ja vihkimisissä musiikki on yleensä järjestävän tahon eli omaisten tai hääparin toivomaa. Tällöin kesäkanttori pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan esitetyt toiveet ja harjoittelee kappaleet huolella. Nykypäivänä hääpari saattaa astella vihille esimerkiksi populaarimaailmasta tunnetun kappaleen urkusovituksen tahdissa, mutta Pelkoselle tulleet toiveet ovat olleet yhä varsin perinteisiä.

– Yleensä vihkimisiin toivotaan Prinsessa Ruususta. Siunaustilaisuuksiin taas halutaan melkein aina BachinAir tai AlbinoninAdagio – tänäänkin on toinen niistä. Niitä olen kyllä soittanut aika moneen kertaan, Pelkonen summaa.

Kesätyö kanttorina on ollut Pelkoselle hyvää harjoitusta. Seitsenvuotiaana pianonsoiton aloittanut Pelkonen on viimeisten neljän vuoden aikana siirtynyt suurelta osin urkujen pariin. Myös Pelkosen äiti ja isosisko soittavat urkuja, ja niinpä kotoa löytyvät sähköurut houkuttelivat aikanaan myös nuoremman Pelkosen ääreensä. Nyt hän haaveilee kanttorin töistä tulevaisuudessakin, ja suunnitelmissa siintää Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkilinja.

– Kyllä aion opiskella kanttoriksi ja tehdä niitä hommia. Ehkä joskus teen kuitenkin jotain muuta kokoaikaisesti, ja sitten näitä keikkoja, Pelkonen pohtii.