JUKKA-PEKKA MOILANEN

Kenttäpiispa Pekka Asikainen on syntynyt vuonna 1971 ja hän on suorittanut oman varusmiespalveluksen vuosina 1990–1991. Sotilasarvoltaan hän on majuri, mutta kenttäpiispana hän kuuluu puolustusvoimien kenraalikuntaan. Kuntoa hän pitää yllä muun muassa lenkkeilemällä.