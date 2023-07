Turkulainen Maria Pohtio, 22, etsi omaa pukeutumistyyliään pitkään. Viime vuonna hän alkoi kuunnella goottimusiikkia ja sittemmin rakastui goottiestetiikkaan.

– En uskaltanut olla oma itseni pitkään aikaan mutta viimein löysin siihen rohkeutta. Minua on kiehtonut lapsesta saakka vampyyrit, pimeys ja Halloween, joten goottityyli käy minulle järkeen. Tykkään gotiikassa pimeyden ja kuoleman ihannoimisesta ja siitä, kuinka erilaisia goottityylejä on olemassa. On tilaa olla juuri sellainen synkkä olento kuin haluaa, Pohtio sanoo.

Gootti on Pohtion mukaan yksinkertaisesti nimitys sellaisesta ihmisestä, joka pukeutuu synkempiin vaatteisiin. Laittautuminen on hänelle itseilmaisua, ja pukeutuminen tuo maailmalle hänen sisäisen itsensä.

– Vähän kuin olisi menossa hautajaisiin mutta koristeellisemmin. Toisaalta koska goottityylejä on erilaisia, jotkut käyttävät enemmän myös esimerkiksi värejä. Minulle tulee tästä niin voimaannuttava ja itsevarma olo, ja tuntuu siltä, että olen täydessä elementissäni, hän kuvailee.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Musiikki määrittää goottikulttuuria

Musiikilla on Pohtion mukaan suuri rooli goottiestetiikan synnyssä. 1980-luvun alussa goottirock muotoutui omaksi tunnistettavaksi suuntauksekseen post-punkista. Hän listaa isommiksi goottibändeiksi esimerkiksi Joy Divisionin, Siouxsien, Sisters of Mercyn ja The Curen.

– Rakastan goottimusaa ja musiikin kuuntelua niin paljon, että se on eskaloitunut vinyylien keräämiseen. Suurin idolini on Robert Smith The Cure -bändistä, joten olen varmaankin puolivahingossa alkanut tupeeraamaan hiukseni saman tyylisesti, Pohtio naurahtaa.

Stereotyyppisen käsityksen mukaan goottimuoti on synkkää. Päävärinä toimii musta ja muut tummat värit, kuten viininpunainen tai tummansininen. Gootit käyttävät kuitenkin laajaa väriskaalaa ja yleisimpinä voimakkaina väreinä toimivat vaaleanpunainen, punainen, kirkkaanvihreä ja violetti. Myös kokonaan valkoisia asuja käytetään. 1980-luvulla goottityyli oli lähellä punkia, ja 1990-luvulla siihen sekoittui viktoriaaninen pukeutumistyyli, kuten hienostuneet korsetit ja iltapuvut.

– Pukeutumisella oli iso merkitys, vaikka tärkeintä oli goottimusiikin kuuntelu. Pukeutumisella haluttiin rikkoa yhteiskunnan normeja ja korostaa tätä pimeää ja synkkää elämäntyyliä, Pohtio kertoo.

Synkät kiinnostuksenkohteet saattavat ihmetyttää ulkopuolisia

Goottilainen kiinnostus kuoleman, yön ja hautausmaiden kuvastoon on herättänyt julkisessa keskustelussa huolta goottien henkisestä hyvinvoinnista. Stereotypiat ja virheelliset käsitykset goottialakulttuurin edustajista ovat aiheuttaneet ennakkoluuloja. Todellisuudessa esimerkiksi hautausmaiden ihannointi voi tarkoittaa tunnetta siitä, että hautausmaalla on rauhallista.

– Hautausmaat ovat mielestäni kauniita paikkoja, joissa on kiva käydä kävelyllä tai katsomassa lepääviä läheisiä. Kunhan muistaa kunnioittaa kuolleita ja antaa heidän levätä rauhassa. Rakastan kävelyä pimeän aikaan, kun on kuutamo, Pohtio paljastaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Syrjintää tai suuria ennakkoluuloja Pohtio ei ole itse vielä kohdannut.

– Kaupungilla liikkuessa olen jo tottunut tuntemattomien ihmisten mulkoiluun ja hämmästyneisiin katseisiin. Yleensä ihmiset eivät edes uskalla sanoa mitään loukkaavaa, koska mulkoilen heitä tuimemmin takaisin. Jos lapsiminäni näkisi minut nyt tällaisena, hän huudahtaisi ihannoiden, että ”Sinä näytät ihan Monster High -hahmolta!” hän hymyilee.