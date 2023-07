MILLA KANGASJÄRVI

Uudestakaupungista kotoisin olevan Wenla Väärälä vierailee usein myös Turussa, jossa hänellä asuu perhettä ja josta hän on aikanaan ostanut myös ensiasuntonsa. "Turku on äärimmäisen kaunis kaupunki, ja siellä on ehkä Suomen jopa parhain ruokakulttuuri", hän sanoo.