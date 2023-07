Turun Kesäteatteri Vartiovuorella tarjoaa teatterirakastajille klassikkoromaani Ronja ryövärintyttärestä uudenlaisen musiikkinäytelmäversion. Esityksiä on lukuisia ja niitä pyörii koko heinäkuun ajan. Vaihtoehtoisena teatterihuvina kesäteatterissa nähdään myös huumoria täynnä oleva Broadway-musikaali 9 to 5 – Hommat hoituu, joka kertoo kolmen 1970–1980-luvulla elävän naisen yllättävästä ystävyyssuhteesta. Laatuteatterin esitysten lippujen hinnat vaihtelevat 26€–59 € välillä.

Logomo kuhisee kesällä

Musiikki on kesän sielu, ja se näkyy myös Turun keikkatarjonnassa. Tietysti festarit ovat avainasemassa kesän musiikkikulttuurissa, mutta silti ei tule unohtaa pienempiä ja tunnelmallisempia vaihtoehtoja. Turun Logomo tarjoaa koko kesän sekä monipuolista musiikkiohjelmaa että muuta maksutonta kulttuuritoimintaa kuten graffitityöpajoja, kirppiksiä ja katusirkusta. Esiintyjäkaarti on luonnollisesti laaja, joten jokaiselle löytyy lavalta varmasti oman lempigenrensä edustaja. Artisteja ovat muun muassa Popeda, Samuli Edelmann, Ida Paul & Kalle Lindroth, Klamydia, Costee ja Etta, BEHM, J.Karjalainen sekä KUUMAA. Keikkojen hinnat löytyvät tarkemmin Logomon verkkosivuilta. Terassikesän yhteydessä Logomoon on rakennettu myös Suomen suurin nykytaiteen ryhmänäyttely About Art 2023. Näyttelyn pääsymaksu on opiskelijoille 7 euroa (normaalisti 10 euroa), ja alle 16-vuotiaat pääsevät maksutta.

Museoissa pääsee näpertelemään käsin

Työpajoja järjestetään myös Logomon ulkopuolella. Esimerkiksi Turun Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa pidetään vielä kahdesti kauneus-teemaiset työpajat: 15.7. sekä 19.8. klo 14–17. Heinäkuussa järjestettävässä työpajassa valmistetaan mausteinen ihovoide ja elokuun kerralla keskitytään ihoa hoitavaan yrttihöyrysteeseen. Parasta on, että tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan paikalle voi vain ilmestyä. Työpaja sisältyy museon sisäänpääsyyn, joten opiskelijat selviävät vain 3,50 eurolla.

Turun kaupungin taidemuseo WAM:ssa taas on mahdollisuus osallistua omatoimityöpajaan, jossa voi muovailla muovailuvahasta oman luomuksensa osaksi miniatyyriveistospuistoa. Tämä luovuutta harjoittava työpaja soveltuu hyvin koko perheelle. Su 9. heinäkuuta klo 13 taas samaisessa museossa harrastetaan maalausta, kun juhlitaan Suomen kuvataiteen päivää. Tapahtuma on avoin kaikille iästä ja osaamisesta riippumatta.

Luontoa ja liikuntaa

Liikuntahirmuillekin löytyy puuhaa, kun Turun Tuomiopäivä koittaa. Kyseessä on kuuma urheilufestivaali, jossa kilpaillaan Turun Urheilupuistossa Crossfitin merkeissä. Urheilemisen sijaan paikan päälle voi tulla myös kannustamaan ja nauttimaan useista kojuista, jotka sisältävät paljon ruokaa, juomaa ja hauskoja kilpailuja. Pääsymaksu tapahtumalle on 14,90 euroa.

Ulkoilma, luonto ja kesä kulkevat myös käsi kädessä. Siksi ei tule unohtaa Turun upeita ulkoilumahdollisuuksia. Eräs hauska tapa tutustua Turun kauniiseen saaristoon on viettää kesäpäivä kajakissa. Elokuussa järjestetään kolme kertaa kattava melontaretki Turun lähisaaristossa osaavan ohjaajan opastamana. Osallistuakseen ei tarvitse osata meloa, joten aloittelijatkin voivat hypätä mukaan rohkeasti. Retken aikana on myös mahdollisuus pulahtaa viileään veteen uimaan ja tutustua lähiympäristöön. Lähtöpaikka retkelle on Satavan saarella. Tätä kokemusta ei kannata jättää välistä!