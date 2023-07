Turkulainen Pinja Korhonen, 23, on opiskelijavaihdossa Japanissa Sapporon suurkaupungissa yhteensä puoli vuotta. Tähän mennessä matka on sujunut hyvin. Vaikeinta oli hänen mukaansa ihan alku, sillä kielimuuri tuli yllätyksenä.

– Asiakaspalvelijat ovat lentokentällä, kaupoissa ja ravintoloissa innostuneita ja aidosti iloisia, mutta ystävällisyydestä huolimatta he puhuvat englannin sijaan paljon japania. Opin ensimmäisen kuukauden aikana, että kassalla ja ruokapaikoissa kysytään aina lähes samat kysymykset: tarvitsenko laukkua, maksanko käteisellä vai kortilla ja haluanko ruokaa ostaessa puikot tai lusikan, Korhonen selittää.

Luentoja Korhosella on joka viikko seitsemän. Opintoihin kuuluu esimerkiksi japanin kielen opiskelua ja historiaa.

– Japanin kielen käyttö jännitti aluksi, mutta nyt siihen on jo tottunut, kun sitä oikeasti opiskelee yliopistolla. Olen myös oppinut, että jos ei ymmärrä kaikkea, on ihan okei olla vähän hölmö ja vain hymyillä paljon, hän nauraa.

Millaista on opiskelijaelämä Japanissa?

Arki Japanissa on Korhosen mukaan rauhallista. Hän herää myöhään, käy yliopistolla syömässä ja osallistuu luennoille. Päivä päättyy noin kuudelta, jolloin Korhonen suuntaa usein ulos syömään ystäviensä kanssa.

– Ulkona syöminen on aika halpaa. Omassa asuntolassa en ole vielä tehnyt ollenkaan ruokaa, sillä asuntolan keittiö ei tunnu houkuttelevalta siisteyden puolesta. Iltaisin laulamme karaokea. Tiistaisin minulla on seikkailupäivä, sillä silloin on vain yksi oppitunti. Lähden usein vuorille vaeltamaan, mikä on mahtavaa.

Kulttuurieroista Korhonennostaa esille erityisesti opiskelumaailman. Japanin oppitunneilla opetustyylit vaihtelevat: puhumiseen keskittyvillä luennoilla jokainen vaihto-opiskelija saa tuoda oman maansa herkkuja syötäväksi, joista sitten keskustellaan yhdessä. Toisella japanin kielen tunnilla opettaja on puolestaan tiukka, ja oppitunnin rakenne on armeijatyylinen. Sanatestejä ja kielioppikokeita on jokaisella tunnilla.

– Suomessa luennoitsija ei edes välttämättä tiedä opiskelijan nimeä. Täällä opettajat tuntuvat olevan kiinnostuneita jokaisen oppimisesta yksilötasolla. Opettaja jakaa monisteita, joita tehdään tunnin aikana. Sitten hän merkitsee punakynällä, miten on mennyt. Tiukan opettajan tunneille ei aina haluaisi mennä, ja meiltä odotetaan aika paljon, Korhonen kuvaa.

Paikalliset opiskelevat paljon ja ahkerasti myös kesällä. Korhonen kertoo, että Sapporossa syyslukukausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa. Lomaa pidetään maaliskuun ajan. Kevätlukukausi alkaa puolestaan huhtikuussa ja päättyy heinäkuun lopussa. Kesäloma ajoittuu elokuulle. Lukukaudet ovat siis pidempiä kuin Suomessa. Häntä ei haittaa, että vaikka Suomessa on kesäloma, opinnot jatkuvat vaihdon takia.

Arjen kokeminen eri kulttuurissa kummaksuttaa

– Olen tottunut siihen, että olen hyvä opinnoissa. Nyt stressaan välillä, koska en ole niin hyvä japanissa. Iltaisin ja viikonloppuisin haluan kuitenkin keskittyä muihin asioihin. Olen ajatellut, että tämä vaihto on vähän kuin kesätyöt normaalina kesänä, Korhonen tuumii.

Erikoisena kulttuurierona Korhonen pitää myös terveydenhuoltoa.

– Ensin jonotimme vuoroa ja täytimme mielenterveyttä kartoittavan lapun. Sitten eri hoitajat huusivat yksitellen eri pisteille, joissa tarkistettiin yksi asia kerrallaan. Järjestely oli liukuhihnatyylinen. Tuntui siltä kuin olisin tuote, jota arvioidaan, vaikka kaikki olivatkin tosi mukavia, Korhonen ihmettelee.

Kulttuurierot ovat aiheuttaneet myös kommelluksia. Korhonen mainitsee julkiset vessat, joiden käyttöohjeet vaihtelevat. Kerran Korhonen painoi vahingossa vessan hälytysnappia, sillä se oli kopissa suurin nappi, josta kykeni painamaan.

– Luulin, että kyseisestä napista vedetään vessa ja ihmettelin, miksei tapahdu mitään. Astuessani vessan ulkopuolelle tajusin, että olin aiheuttanut hälytyksen, kun hätääntynyt henkilökunta oli ilmestynyt paikalle, Korhonen hymähtää.