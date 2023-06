Vuonna 2001eräs tanskalaisen mehufirman Rynkeby Foodsin työntekijöistä sairastui keuhkoahtaumatautiin tupakoinnin seurauksena. Hän alkoi tavoitella parempaa ja terveellisempää elämää – pyöräilemällä Tanskasta Pariisiin. Hän ja kymmenen muuta alkoivat kerätä rahaa matkaa varten. Ylimääräiset rahat lahjoitettiin Tanskassa syöpää sairastavien lasten hyväksi.

Nykyään hyväntekeväisyyspolkijoita on noin 2 000 useassa eri maassa.

Turkulaisopiskelija Maisa Heikura, 24, lähti mukaan Turun Team Rynkebyn joukkoihin tällä kaudella, kun hänen opinnäytetyönsä oli valmistumassa. Hän bongasi kadulla keltaisia pyöräilijöitä ja yhdisti ne somessa näkemiinsä valokuviin.

– Mulla oli gradu kirjoitettavana ja ajattelin, että oikeanlainen tsemppi voisi olla mukaan lähteminen. Siskoni sanoivat: ”et varmasti polje Pariisiin”. Totesin, että kyllä muuten poljen!

Suomessa kerätyt rahat lahjoitetaan Sylva ry:lle ja Aamu-säätiölle. Heikura on töissä iltapäiväkerhossa ja pitää lapsia tärkeänä osana elämäänsä.

– Lähdin mukaan myös, koska rahankeruun kohde on itselle tärkeä, Heikura kertoo.

Matalalla kynnyksellä monen ikäisille

Kimmo Rantanen, 42, on neljättä vuotta mukana Team Rynkebyssä ja kolmatta vuotta kapteenina Turun joukkueessa. Rantanen näkee ikähaarukan tärkeänä osana Team Rynkeby -yhteisöä.

– Kun emme ole kilpajoukkue vaan hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, niin kaikilla on samat mahdollisuudet osallistua iästä riippumatta.

Team Rynkebyhyn pääsee mukaan kahdeksantoistavuotiaana. Joukkueeseen haetaan ja hakijoita haastatellaan. Joukkue valitaan haastattelujen perusteella. Tavoitteena on, että joukkue rakentuisi puoliksi vanhoista ja puoliksi uusista jäsenistä. Hakijoille tärkein kysymys on, että pystyvätkö he käyttämään aikaa projektiin.

– Tähän on pystyttävä sitoutumaan. Jos sitoutuu, niin pääsee pitkälle, Rantanen sanoo.

Team Rynkebyhynvuosien varrella tulleet harjoitusmenetelmät ja -suunnitelmat ovat mukautuneet sellaisiksi, että niitä noudattava pysyy varmasti remmissä mukana. Kokemusta pitkästä pyöräilyharrastuksesta ei tarvitse löytyä. Heikura kertoo käyttäneensä pyörää ennen joukkueeseen liittymistä vain paikasta toiseen polkemiseen.

– Ennen Rynkebytä en ollut koskaan pyöräillyt maantiepyörällä tai pyöräilykengillä.

Tavoitteina hyvän tekeminen, urheilu ja yhteisöllisyys

Team Rynkebyn joukkueet rakentuvat samojen pohjasääntöjen päälle, mutta joka kaupungilla on tietysti omannäköisensä joukkue. Poikkeuksena ovat uudet erikoisjoukkueet Euroopassa. ”Alppitiimi” polkee nimensäkin mukaisesti paljon Alpeilla. Se on Brysselin monikansallinen joukkue, ja siellä on polkijoita Suomestakin. Suomessa kaupunkeja erottaa vain ikäjakauma. Turun joukkueessa polkijoita on 21 ikävuodesta eläkeläiseen.

– Joukkueessamme on useampi nuori. Ei kannata pelätä, että olisi yksinään. On opiskelijoita sekä vastavalmistuneita, ja jotkut ovat isovanhempieni ikäisiä, Heikura toteaa.

Team Rynkebylläon kolme tavoitetta, joista ensimmäinen on rahan kerääminen. Kausi alkaa varainkeruulla, eli paita täytetään sponsorien logoilla. Silloin aletaan myös kohentaa omaa kuntoa, mikä on toinen tavoitteista. Kolmesta neljään kertaa viikossa on ryhmäajoon valmentavia yhteislenkkejä, jotka vaihtelevat muutamasta kymmenestä kilometristä pariin sataan.

– Tavoitteena on, että ennen Pariisiin polkemista kaikki ovat ajaneet keltaisella pyörällä vähintään 2 500 kilometriä, Rantanen kertoo.

Viimeinen tavoitteista on sosiaalisen verkoston ja kanssakäymisen vahvistaminen. Heikura pitää sitä tärkeimpänä osana projektia.

– Varisinkin nuorille tämä on suuren sosiaalisen verkoston saavuttamisen apuväline. Missään muualla en tapaisi näin paljoa ihmisiä eri elämäntilanteista ja ammateista.