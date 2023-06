BiotekniikkaaTurunyliopistossa opiskeleva Juuso Triipponen, 23, harrastaa monipuolista kalastusta. Turkulainen Triipponen pilkkii talvet ja käy kesällä ongella sekä viehe- ja perhokalassa. Opiskelujen ohella hän tekee myös töitä kalastustarvikkeiden parissa.

Triipposen intohimoksi on kehittynyt lajikalastus ja suurkalojen pyynti.

Vaikka kalastustavat ovat Triipposella hyvinkin monipuolisia, on onkiminen nykyään hänen ykkösjuttunsa. Se on hänestä monipuolista ja avain lajikalastukseen. Triipponen on saanut kalastettua Suomesta vapavälinein, eli siiman ja koukun avulla, 62 eri lajia.

– Vuosi 2020 oli ennätysvuoteni. Sain 57 lajia vuoden aikana, mikä on Suomen ennätys.

Lajikalastuksessa tulee vastaan rajansa ja 61:n lajin jälkeen loput ovatkin jo melko epärealistisia saatavia. Siksi Triipponen on alkanut viime vuosina kalastaa suurkaloja. Eri lajeille on määrätty tietty mitta, jonka ylittävä kala voidaan laskea suurkalaksi. Triipponen on ylittänyt 18 eri lajin suurkalarajan, ja on siten Suomen ennätyskärkikaksikossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kärkikaksikon ensimmäisellä on suurkaloja 19:sta eri lajista. Aion mennä ohi totta kai!

Triipponen on käynyt kalassa pienestä pitäen. Ensimmäisen haukensa hän kalasti jo kolmevuotiaana ollessaan mökkireissulla perheen kanssa. Kalastaminen on jäänyt Triipposen arkeen, ja hän käy kalassa aina, kun ehtii.

– Ei taida vuoden aikana olla sellaista viikkoa, etten kävisi kalassa edes pienellä iltareissulla.

Kalareissut hän tekee suurimmaksi osaksi kavereiden seurassa, mutta yksinkin tulee käytyä. Jokin tietty kalalaji voi olla saatavana vain tiettyyn vuoden- tai kellonaikaan, jolloin kaveria ei aina saa mukaan. Tavoitellessa vain yhtä lajia saattavat kalareissut kestää jopa useamman päivän, eikä se silti takaa kalan saantia.

Vaikka Triipposella on paljon kalakavereita, on tunnollisen, aiheeseen paneutuneen ja sinnikkään harrastuskaverin löytäminen välillä vaikeaa.

– Hyviä kalakavereita ei voi olla koskaan liikaa, Triipponen toteaa.

Turun seudulla on useita hyviä kalapaikkoja, joten Triipposen kalastaminen painottuu pitkälti lähistölle. Hän voi käydä kalassa merellä Rymättylässä, mutta saattaa onkia illat Aurajoella.

– Aivan keskustassa törmää kalastajiin harvemmin, vaikka se on oikeastaan erittäin hyvä kalapaikka.

Ongella voi saada Aurajoesta monia eri lajeja ahvenesta vimpaan.

Turusta löytyy muitakin kalastajia, ja Triipponen uskoo heittokalastuksen kuuluvan edelleen nuorten vakioharrastuksiin, vaikka onkiminen on jäänyt vähempään suosioon.

Triipponen kannustaa aloittamaan kalastuksen.

– Apua ja vinkkejä voi kysyä esimerkiksi lähipiirin kalastajilta. Jos törmää rannalla kalastajaan, voi häneltä kysyä neuvoa, sillä kalastaja auttaa toista yleensä mielellään. Jos ensisijainen tavoite on saada kala, kannattaa onkia. Onkilaitteen ja -vavan saa matoineen muutamalla kympillä, Triipponen neuvoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kalastaminen on myös halpa ja ekologinen tapa hankkia ruokaa. Triipponen ottaa kaloja ylös aina, kun on mahdollista. Kotona ruokalista onkin pitkälti kalaruokia. Reseptejä on monipuolisesti, mutta Triipposesta kalasta saa erittäin hyvän jo paistamalla. Hän pitää ahventa parhaana kalana.

Kalastus voi olla rentouttava harrastus, liittyipä se ruoanlaittoon tai ei. Triipponen on yhdistänyt kalastamiseen myös kuvataideharrastuksensa.

– Olen maalannut jokaisen Suomesta saamani lajin.

Kalastuksen ja kuvataiteen voi yhdistää myös maalaamalla vieheitä. Siitä voi tehdä itselleen jopa ammatin.