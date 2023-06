Artistin uraa aloitteleva 19-vuotias Vilma Vehviläinen, taiteilijanimeltään weronika, halusi lähteä ulkomaille laajempien mahdollisuuksien perässä. Lukion loppumetreillä hän kirjoitti mielenkiinnosta Googleen haun ”jobs abroad”.

– Löysin työn, jossa asun ja syön ilmaiseksi hotellissa ja saan esiintyä. Se kuulosti enemmän kuin sopivalta. Viiden päivän sisällä työsopimus oli allekirjoitettu, Vehviläinen kertoo.

Viimeiset ylioppilaskirjoitukset maaliskuussa suoritettuaan Vehviläinen pakkasi laukkunsa ja aloitti uuden elämänsä Kreetalla. Hänen työhönsä kuului erilaisten aktiviteettien kuten joogan ja lentopallon ohjaamista sekä koreografioiden suunnittelua musikaaleihin. Päivät olivat pitkiä, mutta Vehviläinen nautti työstään.

Sittemmin hän on siirtynyt Ateenaan, missä odottivat jälleen uudet mahdollisuudet.

– Kaikki kävi niin nopeasti, että kaverit olivat aluksi yllättyneitä, vaikka he kyllä myönsivät, että minä jos joku voisin päättää lähteä tällä tavalla yhtäkkiä. Perhe suhtautui myös suunnitelmiini todella kannustavasti, Vehviläinen kiittää.

Turkulainen Vehviläinen oli alkanut pohtia ulkomaille lähtemistä jo 16-vuotiaana, mutta se ei ollut silloin mahdollista elämäntilanteen ja lukio-opintojen takia. Vaikka päätös syntyi helposti, oli hyvästien sanominen vaikeaa erityisesti äidille, ystäville ja koiralle.

Omat tavoitteet ja rennon päättäväinen suhtautuminen elämään rohkaisivat Vehviläistä tekemään suuren loikan tuntemattomaan.

– Ei minua jännittänyt, koska tiesin, että muuttaminen oli se mitä halusin tehdä, ja koen, että ulkomailla on paljon enemmän mahdollisuuksia musiikissa ja oikeastaan kaikessa muussakin. Olen todella hetkessä elävä ihminen ja jätän vanhat asiat taakse melko luonnostaan. Siitä huolimatta arvostan ja olen kiitollinen siitä, millaista elämä Suomessa oli.

Vehviläinen kertoo kaipaavansa erityisesti erään ystävänsä viisauksia sekä autolla ajamista musiikkia kuunnellen ja laulaen.

Lapsena Vehviläinen katseli musiikkivideoita ja ihaili niillä näkyvää laulua ja tanssia. 10-vuotiaana syntyi päätös tulevasta urasta, eikä se ole muuttunut missään vaiheessa. Vehviläinen on käynyt laulu- ja kitaratunneilla, mutta kaiken muun hän on opetellut kokeilemalla ja tekemällä itse, mikä on vaatinut kekseliäisyyttä ja päättäväisyyttä.

– Minulla on ollut usein todella vähän varusteita musiikin tekemiseen, mutta olen aina keksinyt keinoja tehdä sitä mitä haluan. 13-vuotiaana vanhemmat eivät ymmärrettävästi halunneet ostaa minulle monen sadan euron musiikkiohjelmistoa, joten en pystynyt tallentamaan työn alla olevia kappaleita. Niinpä saatoin pitää tietokonetta päällä jopa kaksi viikkoa, jotta kappale säilyisi tallessa, kunnes sain sen valmiiksi, hän nauraa.

Musiikin tuottamisenkin Vehviläinen on opetellut itse netin avulla. Prosessi on vienyt aikaa, mutta se on myös auttanut löytämään musiikkiin oman äänen ja tavan tehdä.

Musiikkialalla kilpailu on kovaa, ja Vehviläinen myöntää, että oman musiikin saaminen kuuluville on vaikeaa aloittelevalle artistille. Tällä hetkellä toiveena on löytää tuottaja, jonka kanssa tehdä yhteistyötä.

– Uskon, että se olisi avain luovuudelleni, koska omat taitoni eivät riitä vielä sellaiseen musiikkiin, jota todella haluaisin tehdä. Olen onneksi niin nuori, että minulla on vielä vaikka kuinka paljon aikaa. Tärkeintä on, että saan luoda ja esiintyä. Loppujen lopuksi en tarvitse juuri muuta.