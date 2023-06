Turussa jaetaan maanantaina tähtiä: suuren ennakkohuomion saanut Michelin-seremonia tuo Turkuun satoja vieraita ja ehkäpä jopa miljoonia euroja

Fakta

Michelin-tähdet

Michelin-tähtiä voidaan antaa yhdelle ravintolalle yksi, kaksi tai kolme.

Tarkastajat arvioivat ravintolat uudelleen joka vuosi. Tämän takia ravintoloitsijat jännittävät joka vuosi, saavatko he tähden, lisätähden vai joutuvatko he jopa luopumaan aikaisemmin saamastaan tähdestä.

Suomalainen ravintola pääsi Michelin-oppaaseen ensimmäisen kerran vuonna 1987.

Vuoden 2022 Michelin Guidessa on mukana kahdeksan suomalaista tähtiravintolaa, joista seitsemän sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa.

Yhden Michelin-tähden saivat viime vuonna Olo, Grön, Demo, Ora, Inari ja Finnjävel Salonki sekä turkulainen Kaskis, jolle tähti myönnettiin ensimmäistä kertaa.

Ravintola Palace sai vuonna 2022 toisen Michelin-tähtensä.

Viime vuonna Michelin-tähden saaneista ravintoloista Ora ja Inari ovat lopettaneet toimintansa.

Michelin Guide Nordic Countries 2022 -oppaassa on yhteensä 255 ravintolaa, joista 74 on saanut tähtiä, 32 on saanut Bib Gourmand -arvion ja 38 on palkittu MichelinGreen Starilla.

Yksi Michelin-tähti merkitsee ravintolan olevan kategoriassaan poikkeuksellisen hyvä, kaksi tähteä tarkoittaa, että ravintolan takia kannattaa tehdä kiertomatka ja kolme tähteä saa ravintola, joka on itsessään matkan arvoinen.

Tähtien perustana on viisi kriteeriä: raaka-aineiden laatu, ruoan valmistustapa ja makujen yhteensopivuus, ruoan persoonallisuus, rahanarvoisuus sekä laadun pysyvyys.

Michelin-tähtiä myöntävät ravintola-alan kokeneet ammattilaiset, jotka vierailevat ravintoloissa anonyymisti saadakseen samanlaista palvelua kuin ravintolan muut asiakkaat.

Michelin-tähdet koskevat pelkästään ruoan laatua sekä hienostuneisuutta, sillä ravintolan palvelun ja viihtyvyyden taso arvostellaan erillisillä ruokailuvälinesymboleilla.

Rengasvalmistaja Michelin on julkaissut autoilijoille suunnattuja oppaita jo vuodesta 1900 lähtien. Oppaan tarkoituksena oli saada mahdollisimman monet autoilijat matkustamaan ympäri Ranskaa, mikä lisäisi renkaiden kulutusta ja pakottaisi ostamaan uusia renkaita mahdollisimman nopeasti.

Ravintoloiden tähtiluokitus tuli osaksi Michelin-opasta 1930-luvulla.