Kun ääninäyttelijä Emma Louhivuori, 30, asettaa päähänsä kuulokkeet, hän kirjaimellisesti sulkee pois ulkopuolisen maailman ja keskittyy vain työhön. Jälkiäänitys eli dubbaus on todellinen ammattitaidon osoitus: näyttelijän edessä vilisee repliikkejä, kohtauksia ja ohjeita, jotka on kaikki sovitettava yhteen. Ammatissa vaaditaan teknistä osaamista ja tarkkuutta – ja sitä Louhivuorelta löytyy jo yli kymmenen vuoden kokemuksella.

– Harrastin nuorempana paljon näyttelemistä. Myöhemmin sain tilaisuuden tehdä niin sanotun koeäänityksen, joka otettiin hyvin vastaan, ja uusia työmahdollisuuksia alkoi tulla projekti kerrallaan, hän kertaa.

Louhivuoren ääntä on voitu kuulla vuosien saatossa niin kirjoissa, elokuvissa kuin televisiosarjoissa, sekä dubbaajana että alkuperäisäänenä. Lukuisista töistään hän mainitsee itselleen tärkeänä roolin japanilaisessa animaatioelokuvassaMarnie – Tyttö ikkunassa. Viime aikoina hän on ollut mukana muun muassa Super Mario -leffan Prinsessa Peachin roolissa sekä Mahtava morris -elokuvassa Malicia-hahmon saappaissa.

Louhivuori sanoo olevansa ääninäyttelijänä unelma-alallaan: jo lapsena hän fiilisteli isänsä kanssa hauskoja ja kiinnostavia ääniä. Vaikka työ vaatii keskittymistä, se on Louhivuoren mukaan vapauttavaa heittäytymistä, jossa saa käyttää omaa mielikuvitusta rutkasti.

Jos ääninäyttelijyys edellyttää mielikuvitusta ja luovuutta, sitä vaaditaan vähintään saman verran Louhivuoren toisessa ammatissa animaatiotaitelijana.

Espoosta kotoisin oleva Louhivuori on valmistunut Turun ammattikorkeakoulun animaatiolinjalta. Opiskelualan valinta oli hänelle aikoinaan melko loogista, sillä tutkinto vastasi vahvasti hänen kiinnostuksenkohteitaan. Opinnoissa pääsi syventymään animaation kiehtovaan maailmaan sekä tutustumaan alan ihmisiin.

– Muistelen kouluaikaa ja Turkua todella lämmöllä. Animaatioista löytyi oma juttuni ja meillä oli kiva porukka, vaikka opinnot olivatkin melko itsenäisiä, Louhivuori kuvailee.

Omista animaatiotöistään Louhivuori nostaa esille lopputyönsä Hänen päänsä, joka kiersi maailmalla ja voitti palkintoja. Se kertoo tarinan naisesta, jonka pää on kokonainen kissa, mikä aiheuttaa naisen elämään hankaluuksia. Absurdi asetelma havainnollistaa elämän ihmeellisyyttä, tai kuten tekijä itse pukee asian sanoiksi ”sitä, että syntyy ja kuolee ja välissäkin tapahtuu asioita, eikä oma pää meinaa yhtään pysyä mukana siinä käsittämättömyydessä.”

Animaatio tekee mielensisäisestä maailmasta todellista ja elottomasta elävää.

– Ajattelen, että animaatio on taidemuoto, joka antaa puitteet rakentaa maailma alusta loppuun kuten haluaa. Eri tekniikoilla ja tavoilla voidaan toteuttaa kokonainen tarina, hän sanoo.

”Animaatioissa pitäisi hullutella enemmän.”

Suoratoistopalvelut ja television tarjonta ovat tulvillaan animaatioita, jotka ovat siten läsnä ihmisten arjessa. Alan ammattilainen pitää tärkeänä, että ohjelmisto olisi monipuolista eikä määrä korvaisi laatua. Samalla hän kaipaa lisää kokeiluja ja eräänlaista hulluttelua: totutusta poikkeaminen tekee hyvää eikä sitä pidä pelätä. Louhivuori toivoo paitsi yhä enemmän jalansijaa hyvin toteutetulle animaatiolle myös arvostusta ääninäyttelijän työlle.

– Välillä ehkä unohtuu, mikä merkitys hyvällä äänellä on, koska se on jotain, mitä emme näe. Toisaalta koen hyvin vapauttavaksi, että saan uppoutua työhön siellä äänityskopissa kaikessa rauhassa, eikä minun tarvitse olla niin paljon esillä, hän naurahtaa.

Louhivuori on kotonaan monipuolisena taiteentekijänä: hänellä on kaksi ammattia, jotka eivät sulje toisiaan pois. Suunnitelmana on jatkaa ääni- ja animaatiotöitä ja kenties yhdistää niitä yhä vahvemmin jatkossa.

– Minun on ollut vaikea valita vain yhtä taidemuotoa, mutta onneksi ei ole tarvinnutkaan. Haluaisin kertoa omia tarinoitani, erityisesti herkkien, pienten ihmisten ja eläinten tarinoita. Ja, kuten kaikessa taiteessa, sekä naurattaa että liikuttaa ihmisiä, hän haaveilee.