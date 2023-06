Kuura Klaavu, 20, alkoi soittaa kotona lojuvaa vanhaa kosketinsoitinta alle kouluikäisenä. Hän keksi melodioita päästään, kun ei osannut vielä silloin lukea nuoteista. Neljävuotiaana nuotit alkoivat hahmottua, ja pian hän oppi myös kirjoittamaan sävellyksiään alkeellisiksi, sanallisiksi muistiinpanoiksi.

– Olen kotoisin Uudestakaupungista, ja siellä mahdollisuudet säveltämisen opetukseen olivat rajoitetut. Sain opetusta vasta abivuotenani. Sävelsin omaksi ilokseni koko lapsuuteni, mutta esitysmahdollisuuksia muille kuin itse esittämilleni pianokappaleille ei ollut juurikaan, Turussa asuva Klaavu muistelee.

Piano-opettajan kannustuksesta Klaavu sävelsi kuitenkin esimerkiksi puolituntisen musiikkisadun jo yhdeksännellä luokalla. Se esitettiin musiikkiopiston oppilaiden voimin.

– Tein tuolloin kasapäin sävellyksiä erilaisille kokoonpanoille, mutta ne jäivät enimmäkseen pöytälaatikkoon. Tahdoin tehdä musiikkia joka tapauksessa, vaikka usein vaivani palkaksi jäi vain nuotinnusohjelmasta kuuluva kehno playback-ääni, hän kertoo.

Nyt Klaavu opiskelee musiikkiteknologiaa Turun konservatoriossa. Opinnot sisältävät esimerkiksi liveäänentoiston, livemiksaamisen ja äänistudiotyön opiskelua. Äänityksiä ja miksauksia tehdään oppilaitoksen keikoilla, konserteissa ja erilaisissa projekteissa.

Opintojen jälkeen voi jatkaa työelämään vaikka livemiksaajaksi tai jatko-opintoihin Sibelius-Akatemiaan. Klaavu haki opiskelemaan sekä muusikkolinjalle että musiikkiteknologiksi. Saatuaan mahdollisuuden opiskella kumpaa tahansa hän valitsi musiikkiteknologian.

– Musiikkiteknologia on minulle huomattavasti vieraampi ja vaikeampi suuntaus, ja sen osaamista voi hyödyntää laajasti sävellystyössä. Opinnoissa keskitytään myös opiskelijan muusikko-osaamiseen. Jokainen suorittaa omaan pääsoittimeen liittyviä opintoja ja käy soittotunneilla säännöllisesti. Pääsoittimeni on piano, sillä se on itselleni rakas soitin ja säveltämisessä uskollinen kumppani, Klaavu kuvailee.

Nuori säveltäjä on soittanut pianoa lapsesta saakka ja käynyt klassisen pianon soittotunneilla seitsemänvuotiaasta. Alttoviulunsoiton Klaavu aloitti puolestaan lukion toisena opiskeluvuotena säveltämisen tueksi.

– Tavoitteenani oli oppia jotain jousisoitinta, jotta ymmärtäisin niille säveltämistä paremmin. Alttoviulun aloittaminen niin myöhään tuntui aluksi hieman hassulta, sillä soittoni oli suurin piirtein samaa tasoa kuin ennen ja jälkeen tuntiani luokkaan marssivien pienten lasten. Päätin kuitenkin harjoitella ahkerasti ja edistyin mielestäni hyvää vauhtia, Klaavu kuvaa.

Klaavun mukaan säveltäminen on joskus herkkää ympäröivän maailman ja elämän tulkintaa ja toisaalta joskus puhdasta työtä.

– Osan sävellyksistäni teen äkillisen inspiraation valtaamana, osan taas tiettyä tarkoitusta varten. Voin niin sanotusti ”säveltää käskystä” sellaista musiikkia kuin tarvitaan ja yritän kehittyä siinä jatkuvasti.

Tällä hetkellä Klaavu haaveilee säveltäjän ja kirjailijan ammatista. 14-vuotiaana hän unelmoi vielä astrofyysikon urasta, mutta unelma muuttui.

– Rakastuin avaruuteen heti, kun opin lukemaan, ja ahmin lapsena kaikki kirjaston avaruuskirjat, mitkä löysin. Avaruus on yhä yksi tärkeimmistä mielenkiinnonkohteista ja olen etsinyt siitä aiheita teksteihin ja musiikkiin. Unelmani kuitenkin muuttui, kun huomasin fysiikan liian haastavaksi yläkoulussa kaikkine matemaattisine kaavoineen, Klaavu sanoo.

Avaruuden lisäksi Klaavun musiikissa yhdistyvät hänen kirjoitusprojektinsa.

– Sävellän esimerkiksi runoista lauluja, kirjoitusprojektieni hahmoille omia tunnusmelodioita ja joskus jopa kokonaisia orkesteriteoksia. On hauskaa säveltää jotain varten, kuten musiikkia pilvivaltakuntaan tai melodia hullunkuriselle tiedemiehelle.