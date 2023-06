Nuorten maksuttomatharrastus- ja ajanviettomahdollisuudet ovat herättäneet keskustelua jo pitkään. Monesti puhutaan nuorisotoiminnan vähäisyydestä ja suppeudesta, vaikka tarjolla olisi vaikka ja mitä esimerkiksi paikallisen seurakunnan ansiosta.

Raision seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tomi Aho luettelee heti pitkän listan seurakunnan tarjoamista nuorten ajanvietteistä, jotka on suunnattu noin 7–29-vuotiaille.

– Alakoululaisille on suunnattu paljon lasten ja varhaisnuorten retki- ja leiritoimintaa yhteistyössä koulujen kanssa. Leirejä pidetään meidän omassa leirikeskuksessa. Meillä on myös Friisilän koulun tiloissa varhaisnuorten talo eli Valo, jossa saa hengata avoimesti koulupäivän jälkeen neljä kertaa viikossa. Kerhotoimintaa, kuten kokkikerho, on jonkin verran, ja niitä vetävät yleensä nuoret aikuiset. Tietysti myös kouluvierailut ja esiintymiset kuuluvat nuorisotyöhön, Aho listaa.

Nuorten mielessä pyörivät edelleen samanlaiset ennakkoluulot seurakunnan toiminnasta kuin vuosikymmen sitten: ajatellaan kaiken toiminnan sisältävän Raamatun oppeja ja niiden rankkaa opiskelua, vaikka sitä toiminta ei Ahon sanoin todellakaan ole.

– Meidän toiminnassa on monia nuoria eri taustoista, joten lähinnä sanoisin, että kristillinen etiikka näkyy kaikessa tekemisessämme. Tavoitteenamme ei ole nuorten käännyttäminen kristinuskoon. Toki rippileirit ja isoskoulutukset ovat asia erikseen. Isoskoulutuksesta on tullut kovin suosittu ja tänäkin vuonna Raisiosta valmistuu 35 isosta.

Yläkouluikäisistä seurakunta tavoittaa noin 90 prosenttia rippikoulun kautta.

Monella isoskoulutukseen päätyneellä kipinä on alkanut nimenomaan rippileiriltä, jossa on saanut katsella sivusta muita isosia ja huomata heidän nauttivan työstään. Näin kertovat myös Verneri Kankaristo, 21, ja Katarina Laaksonen, 19.

– Innostuimme rippikoulusta kavereiden kanssa ja päädyimme isoskoulutukseen samana syksynä. Parasta ovat ehdottomasti olleet ihmiset. En olisi välttämättä koskaan tutustunut tiettyihin tyyppeihin, jos en olisi aloittanut tätä. Tällä hetkellä pääfokus on vetämässäni roolipelikerhossa, joka on todella suosittu, Kankaristo toteaa tyytyväisenä.

– Olen ollut mukana vuodesta 2018 lähtien, mutta nyt vähän harvemmin armeijan takia. Pidän isosena toimimisesta paljon, mutta tuskin näen itseäni kuitenkaan alalla opintojeni jälkeen, Laaksonen kertoo.

Vaikka ennakkoluulot painavat osin vielä seurakunnan toiminnan päällä, on suuri osa alakouluikäisistä löytänyt seurakunnan tarjoamat huvit. Esimerkiksi kerhotoiminta on hyvin suosittua. Ahon mukaan osa kerhoista on lähestulkoon aina täynnä ja osa pyörii pienemmällä, mutta vakiintuneella porukalla.

Myllyn tiloissa on perjantai-iltapäivisin aina nuorisotyöntekijä päivystämässä ja ottamassa nuoria vastaan pelaamaan tai juttelemaan. Kävijämäärä vaihtelee sään ja päivän mukaan.

Nuorisotoiminnan kompastuskiveksi Aho tunnistaa seurakunnan heikon somemarkkinoinnin. Seurakunnan sanomaa levittävätkin tehokkaimmin itse nuoret, jotka kertovat kokemuksistaan toisille.

– Ongelmamme ei ole se, etteikö olemassaolostamme tiedettäisi vaan se, ettei tiedetä mitä me tarjoamme, Aho tuumii.