Turkulaiset Kristoffer Östman, 22, Rasmus Mäkinen, 22, Johannes Mensalo, 21, ja helsinkiläinen Rafael Lindroos, 26, ovat kehitelleet sovelluksen nimeltä Löytö App. Sen idea on koota paikalliset pienkahvilat yhteen kuluttajien ulottuville.

– Huomasimme koronasulkujen jälkeen, että paikalliset pienkahvilat kumisivat tyhjyyttä. Samaan aikaan suuret ketjukahvilat olivat aina täynnä asiakkaita. Halusimme luoda palvelun, joka innostaisi ihmisiä hyödyntämään enemmän paikallista kahvilatarjontaa, Löytö Appin markkinointivastaava Östman kertoo.

Tarvetta sovellukselle kartoitettiin erilaisilla sosiaalisen median kanavan kyselyillä, joissa nuoret selvittivät, miksi kuluttajat suosivat enemmän ketjukahviloita paikallisten kahviloiden sijaan.

– Vastauksissa toistuivat esimerkiksi, että ihmiset tietävät etukäteen kahvilan valikoiman, sinne on helppo mennä tekemään etätöitä tai opiskelemaan ja lisäksi ketjukahviloiden sovellukset tarjoavat usein houkuttelevia etuja, Östman kuvaa.

Google Maps tarjoaa Mäkisen mukaan kahviloiden lisäksi monia muita hakutuloksia ja ajankohtaista tietoa voi olla hankalaa saada yhdestä paikasta. Löytö App näyttää selkeästi lähimmät avoimena olevat kahvilat.

– Toivon, että kuluttajien ei tarvitsisi mennä torin reunalla olevaan meluisaan ketjukahvilaan jonottamaan, kun kotikorttelistakin voi löytää paikallisen kuppilan, johon mennä tapaamaan kaveria, Mäkinen pohtii.

Mensalo puolestaan sanoo, että kahviloissa on monenlaisia kävijöitä.

– Jotkut hengaavat porukalla ja toiset käyvät hakemassa aamuun henkireiän, eli kahvikupin. Kun me autamme kaveriporukkaa valitsemaan kahvilan reitin varrelta tai opiskelijaa löytämään parhaimmat tarjoukset, olemme onnistuneet missiossamme, hän avaa.

Löytö Appin kehittäjänuoret tulevat erilaisista koulutustaustoista ja jokaisella on eri vastuualueet sovelluksen kehittämisessä. Työmäärä on jaettu osaamisalueen mukaan kolmeen kategoriaan: sovelluskehitys, markkinointi ja asiakashankinta. Työskentely on itseohjautuvaa.

– Olen opiskellut graafista suunnittelua ja valmistuin juuri myös merkonomiksi. Koulutus ei ole mielestäni vaikuttanut yritystyöhöni juuri ollenkaan, vaan kokemus on tullut tekemällä, Lindroos sanoo.

– Huolehdin sisällöntuotannosta eli sosiaalisesta mediasta. Ulospäinsuuntautuneen luonteeni vuoksi olen myös ottanut koppia asiakashankinnasta sekä viestinnästä kumppaneiden kanssa. Ihmisten kanssa juttelu on lempipuuhaani, ja olen aina valmis vastaamaan kiperiinkin kysymyksiin.

Nuoret yrittäjät painottavat tiimityöskentelyn tärkeyttä.

– Tiimissä työskentely on mahtavaa, sillä en pystyisi tai osaisi tehdä kaikkea yksin. Olemme onnistuneet välttämään suuret erimielisyydet tiimin sisällä ja uskon sen johtuvan siitä, että meillä kaikilla on omat vahvuutemme ja osaamisalueet. Luotamme toistemme kykyihin, Östman selittää.

Sovelluksen kehittäminen on onnistunut tähän mennessä pienellä budjetilla, sillä heidän ei ole tarvinnut esimerkiksi ulkoistaa sovelluskehitystä. Suurimmat haasteet ovat liittyneet kahviloiden tavoittamiseen sekä yhteistyökumppanuuksien ja rahoituksen saamiseen.

– Tämän kaltaisten alustapalveluiden suurin haaste on saada riittävän paljon käyttäjiä riittävän nopeasti, jotta palvelu koetaan hyödylliseksi, Östman avaa.

Kesän aikana nuoret pyrkivät laajentamaan toimintaansa Helsinkiin ja myöhemmin myös muualle Suomeen. Yrittäjyys on kiireistä, mutta työ palkitsee, sillä se mahdollistaa itsensä kehittämisen, toteuttamisen ja oman näköisen tekemisen. Ennakkoluuloja Löytö Appin tekijät eivät ole kohdanneet.

– Toivomme saavamme palautetta rutkasti lisää, sillä sovellus on kuluttajia ja kahviloita varten. Haluamme, että he pääsevät vaikuttamaan sovelluksen kehittämiseen. Työstämmekin Löytö Appia jatkuvasti, Östman tiivistää.