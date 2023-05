Katso lukijoiden kuvat kekseliäistä neulegraffiteista: Aurajoen varrella iloa tuottavat muun muassa villasukkakorkkarit ja vihreä bolero

Kuudetta kertaa järjestetyssä Knit’n’Tag Turku -neulegraffititapahtumassa on tänä vuonna mukana yli neljäkymmentä käsityöteosta, joiden tekijät ovat muun muassa yhdistyksiä, ystävyksiä, koululuokkia, käsityöryhmiä, virkkaustubettajia, käsityökollektiiveja sekä yksittäisiä harrastajia.

Tapahtuman teemana on Urbaani unelma. Graffitit on toteutettu vapaasti valitulla tekniikalla, esimerkiksi neulomalla, virkkaamalla, punoen tai kirjomalla. Monissa töissä on hyödynnetty kierrätysmateriaaleja.

Eniten kuvia lähetettiin Wirmon Marttojen ”Hippulat vinkuu” -teoksesta. Esimerkiksi näin lukijat kommentoivat sitä:

”Tosi hauska teos, varmaan itse puukin kantaa sitä ylpeänä. Tuli mieleen, että tässä on sukkia iltavalossa, ennen kuin niistä tulee yösukkia.”

”Wirmon Martojen ’Hippulat vinkuu’ on tämän kevään neulegaffiteista ehdoton suosikkini! Miten korkkarit jalassa hippulat voivat vinkua? Vai vinkuvatko ne juuri sen takia, että on korkkarit jalassa? Ylipäätään villasukkakorkkarit on jo itsessään aivan huikea juttu. Ja nuo korot! Korkoina käytetty vaikka mitä mahtavia ideoita. Meidän perheen salibandypelaajien suosikki oli tietenkin se korkokenkä, missä oli säbäpallo korkona.”

”Hippulat vinkuu -teos on hieno. Aikuisetkin voivat nauttia yhdessä tekemisestä ja pienestä hulluttelusta.”

Neulegraffitien idea on lähtöisin Yhdysvalloista. Se on eräänlainen tekstiilitaiteen ja katutaiteen välimuoto, jonka tarkoitus on tuottaa ohikulkijoille hyvää mieltä.

Neulegraffitilla voidaan tarkoittaa julkiselle paikalle kiinnitettyä käsityötaidetta tai toisen ihmisen löydettäväksi tarkoitettua hyöty-esinettä, kuten esimerkiksi villasukkia.

Turussa tapahtuman järjestää Taito Åboland.

Tässä vielä lisää lukijoiden suosikkeja:

Yksityiskohdissa on monen työn juju:

Knit’n’Tag Turku Turun Aurajokirannassa 28.5. saakka.