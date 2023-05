Jokamiesluokka on autourheilulaji, jossa radalla ajaa samaan aikaan kuudesta kahdeksaan autoa. Jokamiesluokan voi aloittaa sinä vuonna, kun täyttää viisitoista vuotta. Näin teki turkulainen Arttu Lampinen, 18, joka ajaa ”jokkista” nyt neljättä vuotta.

– Aluksi nihkeilin, sillä ei kiinnostanut ruveta ajamaan. Vanhempani kehottivat minua kuitenkin ajamaan edes yhden kilpailun. Sen jälkeen innostuin ja ajan edelleen.

Jokkis kulkee Lampisella suvussa. Hänen isänsä ja äitinsä ovat ajaneet jokamiesluokkaa ja sisko ajaa edelleen.

Jokamiesluokassa kilpailijat ajavat kisoissa vähintään kaksi lähtöä ja voivat edetä siten aina finaaleihin asti.

Kisan jälkeen ajossa ruttaantuneet autot vaihtavat lähes aina omistajaa. Kisoista ostetut autot on nimittäin tapana remontoida seuraavia ajoja varten. Välillä autot rakennetaan alusta asti itse.

Lampinen keskittyy lajiin nykyään isäpuolensa kanssa rakentamalla autot ja menemällä kisoihin yhdessä.

– Rakennamme autot melkein aina itse. Minä teen korit, isäpuoli moottorit ja eräs tuttu tekee vaihdelaatikot, Lampinen kertoo.

Auton tekeminen ei ole helppoa – varsinkaan silloin, kun autosta yrittää tehdä takuuvarman voittajan. Lampisen mielestä on kuitenkin siisti tunne ajaa hienolla autolla.

– Autojen rakentaminen on hauskaa, mutta ei mitenkään taloudellisesti kannattavaa. Työtunteja yhden auton tekemiseen saattaa mennä ainakin kaksisataa, ja euroja kulua jopa viisituhatta. Autoa ei siksi voi rakentaa joka kisaan. Lampinen toteaa.

Kisaan osallistuneet voivat tehdä kisan jälkeen muiden autoista ostotarjouksia. Tarjouksen jättäneiden joukosta arvotaan voittaja, joka saa ostaa auton tasan 2 000 eurolla.

– Hyvä auto on vaikea pitää itsellä, sillä siitä on yleensä niin paljon ostotarjouksia. On epätodennäköistä, että saat pitää autosi itse, Lampinen sanoo.

Lampinen ei pelkää autonsa menettämistä, vaan hänelle tärkeintä on kisan voitto, etenkin suomenmestaruutta hakiessa.

– Pyrin tekemään auton, jolla voittaa. Sellaisen auton joku haluaa aina ostaa pois.

Kisat ovat hyvin eritasoisia, joten palkinnotkin vaihtelevat. Satojen ihmisten kisoissa palkinto saattaa olla kymmenentuhatta euroa käteistä, mutta pienemmissä kisoissa palkinnot ovat heikompia. Lampinen on voittanut kymmenen kyläkisaa ja yhden isomman kisan. Nuorten luokan SM-kisoissa hän on sijoittunut parhaimmillaan toiseksi.

Jokamiesluokassa on tyypillistä, että auto on takamoottorinen eli ”tuuppari”. Tällainen auto on esimerkiksi Volkswagen Kupla, joka on jokamiesluokan käytetyimpiä autoja. Lampiselle Kupla ei silti merkitse mitään.

– Olen ajanut Kuplalla kolme kisaa. Vaikka siinä on vähiten remonttia, en tykkää yhtään ajaa sillä.

Autoissa kuskin paikkaa viedään paljon taaksepäin, jotta paino saataisiin takarenkaille. Autoihin pitää lisäksi asentaa turvakaaret, ja sekä taka- että etuakselia siirretään eteenpäin, jotta painopiste saadaan taakse. Silloin autot pystyvät lähtemään paikaltaan hyvin. Jokkis onkin hyvin lähtöpainotteinen autourheilulaji.

Nuoria harrastajia ei ole enää paljoakaan, kaupungissa ei juuri yhtään.

– Turun seudulta kukaan kavereistani ei harrasta jokkista. Tiedän Turusta vain yhden ikäiseni jokkisharrastajan.

Lampisen mielestä harrastajia on liian vähän.

– On harmi, että vain harva edes tietää mikä jokamiesluokka on.

Jos autot kiinnostavat vähänkään, pitää käsillä tekemisestä ja jaksaa käyttää siihen aikaa, on jokkis hyvä harrastusvaihtoehto. Myös kilpailuhenkeä tarvitaan.